Οι πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο – Η θέση της Ελλάδας

Η Ισλανδία, η βόρεια χώρα γνωστή για τα ηφαίστεια, τις θερμές πηγές και τα μοναδικά τοπία της, ανακηρύχθηκε και πάλι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο από τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης.

Ο δείκτης, που παράγεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης (IEP), κατατάσσει 163 ανεξάρτητα κράτη και εδάφη σύμφωνα με κριτήρια όπως η κοινωνική ασφάλεια και προστασία, η έκταση συνεχιζόμενων εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων και ο βαθμός στρατιωτικοποίησης.

Εκτός από το ότι καταλαμβάνει την πρώτη θέση το 2025, η Ισλανδία βρίσκεται στην 3η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ευτυχίας και είναι ένας από τους πιο περιζήτητους ταξιδιωτικούς προορισμούς στο Βόρειο Ημισφαίριο.

H Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση του Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης, έχοντας πέσει όπως φαίνεται τρεις θέσεις.

Τι κάνουν σωστά;

Τι κάνουν σωστά η Ισλανδία και οι υπόλοιπες χώρες στην πρώτη πεντάδα, δηλαδή Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Αυστρία και Ελβετία;

«Το κλειδί για την οικοδόμηση ειρήνης σε περιόδους συγκρούσεων και αβεβαιότητας είναι η Θετική Ειρήνη: οι στάσεις, οι θεσμοί και οι δομές που δημιουργούν και διατηρούν ειρηνικές κοινωνίες», αναφέρει η έκθεση του Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης. «Η Θετική Ειρήνη συνδέεται στενά με υψηλότερη ανάπτυξη ΑΕΠ, χαμηλότερα επιτόκια, κοινωνική ευημερία και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις».

Από το 2008 που δημιουργήθηκε ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, η μέση βαθμολογία των χωρών έχει επιδεινωθεί κατά 5,4%. Η ψαλίδα μεταξύ των πιο και λιγότερο ειρηνικών χωρών έχει διευρυνθεί κατά 11,7% την ίδια περίοδο.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει κρίση βίαιων συγκρούσεων. Το 2023 υπήρξαν 59 συγκρούσεις με συμμετοχή κρατών, ο υψηλότερος αριθμός από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», αναφέρει η έκθεση του 2025.

Ρωσία και Ουκρανία, οι λιγότερο ειρηνικές χώρες

Η Ρωσία είναι, για πρώτη φορά, η λιγότερο ειρηνική χώρα στον κόσμο, ακολουθούμενη από την Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται χαμηλά στη λίστα, στην 128η θέση, κάτω από την Ονδούρα, το Μπαγκλαντές και την Ουγκάντα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο στρατιωτικοποίησής τους, που τις φέρνει πιο κοντά στο τέλος του δείκτη, μαζί με τη Βόρεια Κορέα (149), το Ισραήλ (155), την Ουκρανία (162) και τη Ρωσία (163).

Η Γαλλία είναι η πιο στρατιωτικοποιημένη χώρα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Νότια Αμερική ήταν η μόνη περιοχή που κατέγραψε βελτίωση στην ειρήνη στον τελευταίο δείκτη. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις σημειώθηκαν στο Περού και την Αργεντινή, ενώ ο Καναδάς και η Κόστα Ρίκα ήταν οι πιο φιλειρηνικές χώρες στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική.

Η Μαυρίκιος, η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια — όλες με ανθηρές τουριστικές βιομηχανίες, που προσελκύουν ζευγάρια σε μήνα του μέλιτος, λάτρεις της φύσης και ταξιδιώτες περιπέτειας αντίστοιχα — ήταν οι πιο ειρηνικές χώρες στη Υποσαχάρια Αφρική.