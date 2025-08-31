newspaper
Σημαντική είδηση:
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025 | 20:00

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Το εθνικό στάδιο Azteca του Μεξικού είναι το μεγαλύτερο στη Λατινική Αμερική και τον Ιούνιο του 2026 θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Mundial 2026. Το Μεξικό διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το στάδιο Azteca, ένα ήδη μεγάλο αθλητικό κέντρο στην Πόλη του Μεξικού, θα επεκταθεί. Στο πλαίσιο της ανακαίνισής του, θα συμπεριλάβει στην περίμετρό του εμπορικά κέντρα και χώρους αναψυχής.

Και αν όλο αυτό ακούγεται καλό, από άποψη οικονομικής επένδυσης, για τους ιθαγενείς κατοίκους της περιοχής είναι πολύ ανησυχητικό.

Γύρω από το Azteca ζουν περίπου 200.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους ιθαγενείς, όπως και η κοινότητα «Σάντα Ούρσουλα Κοάπα». Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τα σχέδια για το Mundial 2026 τους επηρεάζουν. Αρνητικά.

Σύμφωνα με τον Ρούμπεν Ραμίρες, ηγέτη της κοινότητας, και ακτιβιστή, αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια θα αυξήσουν την πίεση στις πηγές νερού και θα απειλήσουν τους ελεύθερους χώρους πρασίνου. Μιλώντας στον Guardian, εξηγεί γιατί αυτός ο αγώνας που κάνει είναι ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα. Πρέπει να αμφισβητήσει την επέκταση του εθνικού σταδίου της Πόλης του Μεξικού, διότι παραμελεί τα αρχαία δικαιώματα της κοινότητας.

«Το στάδιο είναι μέρος της επικράτειας της κοινότητας», λέει ο Ραμίρες. «Αυτοί που θα επωφεληθούν από το Mundial είναι οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες. Τι θα δει η κοινότητα; Τίποτα».

Κίνδυνος για το νερό

Αντίθετα, μάλλον θα απειληθεί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η έλλειψη νερού, για μια κοινότητα που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με τακτικές διακοπές.

«Πιστεύουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μεγεθύνει τα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης νερού», λέει και η Ναταλία Λάρα, περιβαλλοντολόγος και δασκάλα.

Λόγω των παλαιών υποδομών, η παροχή νερού μειώνεται ήδη κατά 30-40% στην Πόλη του Μεξικού, ενώ η ταχεία αύξηση του πληθυσμού έχει προκαλέσει την υπέρβαση της ζήτησης των τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων πόρων πόσιμου νερού. Ειδικά στις πιο φτωχές γειτονιές, συχνά οι κάτοικοι παίρνουν νερό με το δελτίο ή με βυτιοφόρα.

Πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν συστηματικά δελτία ή παραδόσεις με βυτιοφόρα νερού, ειδικά στις φτωχότερες περιοχές.

Παρανομίες και υπερεκμετάλλευση

Στην περιοχή Azteca, οι κάτοικοι λένε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2018. Τότε, ένα γειτονικό πηγάδι ιδιωτικοποιήθηκε από την Televisa. Πρόκειται για εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία κατέχει επίσης εν μέρει το στάδιο Azteca. Η κοινότητα Σάντα Ούρσουλα Κοάπα λέει ότι αυτή η σύμβαση ήταν παράνομη και έχει συμβάλει στην υπερεκμετάλλευση.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά η κοινότητα λέει ότι οι συναντήσεις μαζί της δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Οι ακτιβιστές στέλνουν επιστολές σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατηγορώντας τους ότι βρίσκονται «μέσα στις τσέπες της FIFA».

Ζητούν να ανακληθεί η ιδιωτική παραχώρηση, η οποία αντλεί 450 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Ένας εκπρόσωπος της θυγατρικής της Televisa, Grupo Ollamani, δήλωσε ότι «συνεργάζονται πολύ στενά με τις γύρω κοινότητες» και συνεργάζονται με «την τοπική αυτοδιοίκηση για να μετριάσουν τις ανάγκες τους».

«Θέλουμε το Mundial, αλλά…»

Ο κόσμος, ακόμη και ακτιβιστές όπως η Λάρα, θέλει να γιορτάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό που ζητούν είναι οι αξιωματούχοι να δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους. Άλλωστε, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου έχουν ενθουσιαστεί από τη διοργάνωση του Mundial.

«Δεν είμαστε κατά του Παγκοσμίου Κυπέλλου», λέει η Λάρα. «Αυτό που ζητάμε είναι μια διαχείριση των δημόσιων χώρων που δεν θα αποσκοπεί μόνο στη δημιουργία κερδών για τις ιδιωτικές εταιρείες». Και τονίζει ότι το ζήτημα είναι «πώς αντιμετωπίζεται ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των εκδηλώσεων».

Η άνιση κατανομή των «μεγα-γεγονότων»

Σύμφωνα με τον Τζον Χορν, συνταξιούχο Βρετανό καθηγητή αθλητισμού και κοινωνιολογίας, θεάματα όπως το Mundial συνεπάγονται πάντα «βλάβη στους τοπικούς πληθυσμούς». Βασικός παράγοντας είναι η εκτροπή κρίσιμων αστικών πόρων.

Επιπλέον, τα οφέλη συνήθως κατανέμονται εξαιρετικά άνισα, εκτός του ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι τα αναμενόμενα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το Mundial θα φέρει έως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα, επενδύσεις σε υποδομές, θέσεις εργασίας και καλύτερες υπηρεσίες. Η οικονομική πρόοδος θα ήταν ευπρόσδεκτη για τις κοινότητες γύρω από το στάδιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι φτωχοί. Επίσης, αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων.

Ωστόσο, η Λάρα υποψιάζεται ότι οι κάτοικοι θα δουν μικρό οικονομικό όφελος από το Mundial. Ίσως μικρά κέρδη από πώληση ποτών, σουβενίρ. Αλλά θα αυξηθούν τα ενοίκια. Και ο Ραμίρες θυμίζει τι έγινε τη δεκαετία του 1960, όταν χτίστηκε το Azteca. Έκτοτε, λέει στον Guardian, η ζωή για την κοινότητα έχει γίνει σχεδόν αφόρητη τις ημέρες των αγώνων: ακραία κυκλοφοριακή συμφόρηση, εξάντληση πόρων και ηχορύπανση.

Και ένα πάρκο… δεινοσαύρων

Για την κοινότητα Σάντα Ούρσουλα Κοάπα, ο αγώνας για να ακουστεί η φωνή της είναι βαθιά ριζωμένος στην ιστορία. Το σύνταγμα ορίζει ότι οι αρχές πρέπει νόμιμα να συμβουλεύονται τις τοπικές κοινότητες όταν κατασκευάζουν έργα σε γη ιθαγενών. Δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν επαρκώς, υποστηρίζει.

«Έχουμε δικαίωμα σε διαβούλευση», λέει ο Ραμίρες. «Μας αγνοούν εντελώς. Δεν γνωρίζουμε τίποτα». Και προσθέτει ότι τα σχέδια ανακοινώθηκαν δημόσια χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Μεταξύ αυτών και ένα θεματικό πάρκο δεινοσαύρων, που θα χτιστεί σε δασική περιοχή 5.000 τετραγωνικών μέτρων μέσα στη Σάντα Ούρσουλα.

«Δεν μπορούν να μας το πάρουν, αυτοί είναι οι πνεύμονες της κοινότητας», λέει ο Ραμίρες. «Γιατί πρέπει να το χτίσουν εδώ; Να το πάνε κάπου αλλού». Εάν πραγματοποιηθεί ανάπλαση, οι οικογένειες θα χάσουν τα σπίτια τους για να ανοίξει ο δρόμος για τα φορτηγά. Η κοινότητα θα χάσει τον κύριο χώρο πρασίνου της.

Για τον Ραμίρες, όλα αυτά είναι υπενθύμιση των εγγενών εντάσεων με την ανάπτυξη και του πώς τα δικαιώματα των ιθαγενών παραμένουν στο περιθώριο.

«Δεν είμαι κατά της ανάπτυξης», λέει. «Απλώς υποστηρίζω ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με τον σωστό τρόπο και όπως υπαγορεύει ο νόμος».

«Πώς είναι δυνατόν να έχουν ένα στάδιο πρώτης κατηγορίας και δίπλα του, μια πόλη που είναι νεκρή;» αναρωτιέται.

AGRO
Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Economy
Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη επεφύλαξε η Σύρος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου
Για την πυρόσφαιρα 31.08.25

Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ - Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση Παπαδημητρίου για το τι διεμήφθη πριν και μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη που διερευνούσε και το θέμα της πυρόσφαιρας. Αίσθηση προκαλούν οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη μη κοινοποίηση ευρημάτων, αλλά και η σαφής προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Αστέρας, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

