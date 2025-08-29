Μεντιλίμπαρ: «Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ολυμπιακός έμαθε την Πέμπτη (28/8) τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Champions League και πλέον επικεντρώνεται στον σαββατιάτικο (30/8, 19:00) αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε εν όψει του παιχνιδιού και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αναμένεται να έχει η συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και στην παρουσία του κόσμου που τόσο έλειψε από την πρεμιέρα του Φαλήρου με τον Αστέρα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το παιχνίδι με τον Βόλο: «Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που ηττήθηκε την πρώτη αγωνιστική. Επομένως τώρα θέλει να κάνει μια νίκη στο γήπεδό της και να δείξει πως μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Έχουν αλλάξει προπονητή και έχουν ένα μεγάλο στόχο. Να κάνουν ένα καλό παιχνίδι και να προσπαθήσουν να αποδείξουν πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Για αυτό εμείς πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.

Σημασία έχει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε αν ο Βόλος θα επιλέξει τον τρόπο του Αστέρα, τόσο κλειστά και αμυντικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χώρο για να οργανώσουμε τις επιθέσεις μας. Σίγουρα όσο πιο κλειστή είναι η άμυνα του αντιπάλου, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να την ανοίξουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για την παρουσία του κόσμου: «Είναι αλήθεια πως αυτή τη φορά θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Στην πρεμιέρα δεν τους είχαμε στο πλευρό μας. Τώρα θα ταξιδέψουν εκεί για να είναι κοντά μας και ελπίζω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ανταμείψουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενους».