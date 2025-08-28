Πολωνία: Συντριβή αεροσκάφους F-16 – Νεκρός ο κυβερνήτης
Αεροπορικό δυστύχημα στο Ράντομ της Πολωνίας. Νεκρός ο πιλότος που έκανε δοκιμαστική πτήση στο αεροδρόμιο Σαντκόφ.
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στο Ράντομ.
Η δοκιμαστική πτήση που κατέληξε σε αεροπορικό δυστύχημα γινόταν εν όψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Σαντκόφ στην πόλη αυτή της κεντρικής Πολωνίας.
❗F-16 SLAMS into ground at ‘training for Polish air show’
Onlookers in pure SHOCK
Footage from Antek Dec
❗Alternate angle shows F-16 hit the tarmac in MASSIVE fireball
Jet couldn’t pull up in time, TOTALLY destroyed on impact
Pilot killed instantly
Footage via Remiza
RT pic.twitter.com/XaEnazugm7
— TifaniesweTs (@TifaniesweTs) August 28, 2025
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
It’s just heartbreaking. Fly high, aviator. 💔🕊
A Polish F-16 crashed during rehearsals for the Radom Air Show. pic.twitter.com/AH6C1ozQi6
— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) August 28, 2025
Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν τον πιλότο, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.
#Breaking: Unfortunately, the #PolishAirForce lost one of its F-16C multirole fighter jets during the #RadomAirShow 2025 at Sadków Airport near #Radom minutes ago (Afternoon of August 28, 2025). Sadly, pilot of this aircraft lost his life in the crash.#Poland #F16… pic.twitter.com/nz96w59K5z
— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 28, 2025
Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας κατευθύνεται στο σημείο της συντριβής. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πλήρης διερεύνηση του θανατηφόρου περιστατικού.
