Συνάντηση Τασούλα με απόστρατους αξιωματικούς
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, με επικεφαλής τον πρόεδρό της υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Δεβούρο δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα για τη δράση, την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και τις άμεσες προτεραιότητες της Ένωσης, με στόχο την στήριξη των αποστράτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους τους, τονίζοντας ιδιαίτερα την εθνική σημασία και την βαρύτητα που έχουν για την πατρίδα μας οι Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα το σώμα των Αξιωματικών, που η ελληνική κοινωνία αγκαλιάζει με την εκτίμηση και την αναγνώρισή της.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Αντιστράτηγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος και το μέλος της ΕΑΑΣ υποστράτηγος Κυριάκος Σταχούλης.
