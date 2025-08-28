Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης ορκίστηκε πριν από λίγη ώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, η Στέλλα Αραμπατζή που παίρνει την έδρα στην Ημαθία του εκλιπόντα Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του Βεσυρόπουλου και τον πρόεδρο, Νικήτα Κακλαμάνη να παίρνει το λόγο και να επισημαίνει:

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθία κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της . Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό».

«Θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο», είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Να μεταφέρω εκ μέρους της ΚΟ τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βεσυρόπουλου και στη ΝΔ. Επρόκειτο για έναν συνάδελφο που ήταν πάντα αξιοπρεπείς και ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει από το κοινοβούλιο», είπε ο Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολιτική και φυσική οικογένεια του συναδέλφου που άφησε το στίγμα του στην περίοδο που διανύουμε και από τη θέση του γραμματέα και στο υπουργείο οικονομικών και οφείλουμε να τον θυμόμαστε με σεβασμό και εκτίμηση».