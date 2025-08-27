Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού drone προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Ροστόφ στον Ντον, στη Ρωσία, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 15 πολίτες που διαμένουν εκεί, ενημέρωσε νωρίς σήμερα Τετάρτη ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης, Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας»

🇷🇺🇺🇦 Video showing a Ukrainian drone flying at high speed over residential buildings in #Rostov this evening: 🗺️ Rostov-on-Don [Ростов-на-Дону], Russia

📍 POV: 47.32389, 39.69237@FaytuksNetwork pic.twitter.com/zvZBcnV8Pu — Zaryon GEOINT (@zarGEOINT) August 26, 2025

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Νωρίτερα, ο ίδιος ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.

❗🇺🇦⚔🇷🇺 – Multiple explosions were reported in Rostov-on-Don, with smoke rising over the city, according to local sources. A building near the intersection of Khalturinsky Lane and Moskovskaya Street is reportedly on fire. It’s unclear whether the fire is connected to the… pic.twitter.com/kTBGE7qbje — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 26, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο.

Πολλαπλασίασε τις επιδρομές

Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δυο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

A big explosion and fire in the Russian city of Rostov tonight. The top of an apartment block in Gvardeyskaya Square has been hit. There are no reports of casualties. pic.twitter.com/6kB7sTcKsX — Tim White (@TWMCLtd) August 26, 2025

Πηγή: ΑΠΕ