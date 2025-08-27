Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Βαλαντσιούνας

Τρομερό ξεκίνημα στο Eurobasket για τη Λιθουανία, η οποία συνέτριψε με 94-70 τη Μεγάλη Βρετανία, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της σπουδαίας διοργάνωσης.

Για λίγα μόλις λεπτά δυσκολεύθηκε η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις στο πρώτο ματς του δεύτερου ομίλου του Eurobasket 2025, όμως με ηγέτη και πρωταγωνιστή τον Γιόνας Βαλαντσιούνας γρήγορα πάτησε «γκάζι» και έφτασε άνετα στην πρώτη της νίκη.

Κυριάρχησε ο Βαλαντσιούνας

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 18 πόντους, ενώ πρόσθεσε 9 ριμπάουντ και μια ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Αζουόλας Τουμπέλις (17 πόντους), Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Μαργκίρις Νορμάντας με 12, ενώ π Άρνας Βέλιτσκα πρόσθεσε 10 πόντους.

Από το 3ο λεπτό και έπειτα, οι Λιθουανοί πήραν το προβάδισμα στο σκορ και άνοιξαν τη διαφορά μέχρι και τους 25 πόντους στο φινάλε, με συντριπτική υπεροχή σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες επί των Βρετανών. Για τους ηττημένους πρώτος σκόρερ ήταν ο Ακουάσι Γεμπόα με 17, ενώ από 10 πρόσφεραν οι Ταρίκ Φίλιπ και Μάιλς Χίσον.

Την επόμενη αγωνιστική η Λιθουανία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στο ντέρμπι που λογικά θα κρίνει την 1η θέση του ομίλου, ενώ η Μεγάλη Βρετανία κοντράρεται με τη Φινλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.