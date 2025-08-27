Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
- Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
- Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Συνελήφθη 22χρονος στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χτες Τρίτη (26-8-2025) μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ και έφοδο στο σπίτι του στον Κορυδαλλό καθώς προκαλούσε σοβαρή διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τις βραδινές ώρες.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού και της Ο.Π.Κ.Ε.
Το ηχοσύστημα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -2- ηχεία υψηλής ισχύος,
- ηχόμπαρα,
- -2- ισοσταθμιστές και
- ενισχυτής.
Όπως επισημαίνεται η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας και προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
- Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
- Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
- Μαίρη Βυτινάρος: Το εντυπωσιακό μοντέλο απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις