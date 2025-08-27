Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Συνελήφθη 22χρονος στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χτες Τρίτη (26-8-2025) μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ και έφοδο στο σπίτι του στον Κορυδαλλό καθώς προκαλούσε σοβαρή διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τις βραδινές ώρες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού και της Ο.Π.Κ.Ε.

Το ηχοσύστημα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-2- ηχεία υψηλής ισχύος,

ηχόμπαρα,

-2- ισοσταθμιστές και

ενισχυτής.

Όπως επισημαίνεται η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας και προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.