Πώς απαντά η ΕΕ στις απειλές Τραμπ για «ψηφιακούς» δασμούς

Σε απόρριψη των κατηγοριών Τραμπ για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στον τεχνολογικό τομέα προέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπιζόμενη -παράλληλα- το δικαίωμά της να ρυθμίζει τα τεχνολογικά θέματα στην επικράτεια της.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Οι Βρυξέλλες «απέκρουσαν» την κατηγορία ότι οι αμερικανικές εταιρείες στοχοποιήθηκαν σκόπιμα από αυτούς τους ψηφιακούς κανόνες όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που απείλησε με δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τις χώρες που ρυθμίζουν τον τεχνολογικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε επίσης τις κατηγορίες περί λογοκρισίας που διατύπωσαν η κυβέρνηση Τραμπ και οι τεχνολογικοί κολοσσοί, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς λανθασμένες ».

Διακρίσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act – DSA).

Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο ευρωπαϊκός νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιείται για την επιβολή τελών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, απείλησε να «επιβάλει σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» και να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών. «Δείξτε σεβασμό στην Αμερική και τις καταπληκτικές εταιρείες τεχνολογίας μας ή, σκεφτείτε τις συνέπειες!», ήταν η «απειλή» του.

As the President of the United States, I will stand up to Countries that attack our incredible American Tech Companies. Digital Taxes, Digital Services Legislation, and Digital Markets Regulations are all designed to harm, or discriminate against, American Technology. They also,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 26, 2025

Πάντως, το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της ΕΕ, θα ήταν μια άνευ προηγουμένου ενέργεια που θα κλιμάκωνε τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ στον εν εξελίξει εμπορικό πόλεμο.

Οι επιθέσεις στον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), τον εμβληματικό κανονισμό για τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, είναι επανειλημμένες -τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από άλλες χώρες- που κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για λογοκρισία και υποστηρίζουν ότι ο νόμος επιβαρύνει με κόστος τις αμερικανικές και άλλες εταιρείες.

Ο DSA ρυθμίζει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, τις μηχανές αναζήτησης και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με τη ενωσιακή νομοθεσία οι υπηρεσίες , με εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση -συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram και TikTok- πρέπει να αξιολογούν και να περιορίζουν κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση και η βλάβη σε ανηλίκους.