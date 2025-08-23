Δώδεκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυρών με μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτεία Νουέβο Λεόν (βόρεια) του Μεξικού, ανακοίνωσε η πολιτειακή γραμματεία (σ.σ. το πολιτειακό υπουργείο) Ασφαλείας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από aristeguinoticias.com).

Ξέσπασε μάχη νωρίς το απόγευμα στον δήμο Ντοκτόρ Κος, όταν πολίτες, οπλισμένοι, άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών που έκαναν περιπολία, εξήγησε η πηγή αυτή.

#ÚltimaHora | Durante el operativo Muralla, elementos de la Fuerza Civil abatieron a 12 sujetos en el municipio de #DrCoss, en Nuevo León 👤🔴 Tras el enfrentamiento, los policías decomisaron 11 armas largas y equipo táctico, además de cargadores y cartuchos 🔫🚔 pic.twitter.com/nwQ7uojXId — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 22, 2025

«Δώδεκα άνδρες σκοτώθηκαν», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, που διευκρινίζει πως κανένας από τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς δεν τραυματίστηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας «απέκρουσαν την επίθεση» και «κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», σύμφωνα με το σύντομο ανακοινωθέν, που δεν ξεκαθαρίζει σε ποια εγκληματική οργάνωση θεωρείται πως ανήκαν οι ένοπλοι πολίτες.

Μετά τη μάχη, οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν και κατάσχεσαν «τουλάχιστον οκτώ τουφέκια, τακτικό υλικό και διάφορους γεμιστήρες και φυσίγγια».

Δρουν εγκληματικές οργανώσεις

Ο Ντοκτόρ Κος είναι αγροτικός δήμος στη Νουέβο Λεόν, μια από τις πιο ευημερούσες πολιτείες του Μεξικού, σε απόσταση περίπου 140 χιλιομέτρων από τη Μοντερέι, την πολιτειακή πρωτεύουσα.

Είναι γνωστό πως δρουν εγκληματικές οργανώσεις στην περιοχή, αν και τα βίαια επεισόδια παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία χρόνια.

Στο Μεξικό, που συνεχίζει να πλήττεται σκληρά από κύμα βίας αποδιδόμενο στο οργανωμένο έγκλημα, έχουν καταγραφεί κάπου 480.000 ανθρωποκτονίες μετά τον Δεκέμβριο του 2006, όταν η τότε κυβέρνηση κήρυσσε τον ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ