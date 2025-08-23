Η δεκαετία του 2020 ήταν ευνοϊκή για την Κοπεγχάγη. Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρωτεύουσα της Δανίας ασχολείται με την ανανέωση του εαυτού της, δημιουργώντας εντελώς νέες γειτονιές και αναβιώνοντας παλαιότερες.

Αυτή η μακρόχρονη προσπάθεια ξεπέρασε ένα όριο πέρυσι, με την ολοκλήρωση μιας νέας γραμμής μετρό που συνδέει δύο από τις νεότερες περιοχές – το Nordhavn, που δημιουργήθηκε από το πρώην λιμάνι, και την Carlsberg City, που δημιουργήθηκε μέσα και γύρω από ένα παλιό συγκρότημα ζυθοποιίας. Τον Ιούνιο, αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν διεθνείς καρπούς όταν η πόλη στέφθηκε η πιο κατοικήσιμη στον κόσμο από την Intelligence Unit του Economist.

Ο τίτλος έρχεται σε μια εποχή αυξημένης προβολής για τη Δανία. Τον Ιούλιο, η Κοπεγχάγη ανέλαβε την εξάμηνη εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την de facto εκπρόσωπο και επίσημο οικοδεσπότη του μπλοκ.

Τον Ιούνιο, η μέση τιμή πώλησης διαμερισμάτων στην Κοπεγχάγη, την κυρίαρχη οικιστική μονάδα της πόλης, έφτασε σε νέο υψηλό στα 62.170 κορώνες ανά τετραγωνικό μέτρο (8.330 ευρώ), σύμφωνα με το Boligsiden, τον δανικό ιστότοπο ακινήτων.

Ο Όλι Χέκεραπ, Διευθύνων Σύμβουλος της ένωσης μεσιτικών γραφείων Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η ακμάζουσα αγορά είναι αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων και της υψηλής απασχόλησης. Με πληθυσμό λίγο κάτω από δύο εκατομμύρια, η μητροπολιτική περιοχή της Κοπεγχάγης φιλοξενεί πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Maersk, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, και η φαρμακευτική Novo Nordisk, γνωστή σήμερα για την παραγωγή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Σχεδόν το 1/3 της χώρας ζει εδώ.

Ενώ τα προάστια βόρεια της Κοπεγχάγης έχουν επί του παρόντος κάποιες προσφορές σε υψηλές τιμές, σχεδόν ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης -η οποία μόλις τη δεκαετία του 1980 είχε ακόμα υπολείμματα πολυκατοικιών με κοινόχρηστα μπάνια– αποπνέει μια αίσθηση ευημερίας.

Ο Χέκεραπ, 54 ετών γέννημα – θρέμμα της πόλης θυμάται ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια των ημερών πριν από την αστική ανανέωση, «οι μόνοι γερανοί που βλέπαμε ήταν για bungee jumping».

Τώρα, με το Nordhavn και το Carlsberg να έχουν χτιστεί, να έχουν γεμίσει και να έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό, και κάποτε καταπιεσμένες αστικές περιοχές που προσφέρουν διαμερίσματα για εκατομμύρια δολάρια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Lynetteholmen, μια νέα τεχνητή χερσόνησο που σχεδιάζεται για μια παραθαλάσσια περιοχή όχι μακριά από το Nordhavn.

Προβλέπεται να είναι μια γειτονιά με περίπου 20.000 οικιστικές μονάδες, αλλά οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τη δεκαετία του 2060 περίπου για να ξεκινήσουν την αναζήτηση κατοικίας.

Hambros Alle: Ο πιο ακριβός δρόμος της Κοπεγχάγης

Το Hellerup είναι η πρώτη από τις κοινότητες στην αποκαλούμενη Ζώνη του Ουίσκι, μια παράκτια έκταση προαστίων βόρεια της πόλης κατά μήκος του Oresund, του στενού που χωρίζει τη Δανία από τη Σουηδία.

Το Hellerup έχει από καιρό τα καλύτερα και των δύο κόσμων, καυχώμενο για τις μεγάλες προαστιακές βίλες σε απόσταση ποδηλασίας από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το 2024, το δεντρόφυτο Hambros Alle του Hellerup είδε τις πωλήσεις κατοικιών κατά μέσο όρο να φτάνουν σχεδόν 28.000 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οικιστικό δρόμο στην μητροπολιτική περιοχή.

Nordhavn: Η πιο ακριβή γειτονιά της Κοπεγχάγης

Το Nordhavn, η νέα παραθαλάσσια περιοχή με τις μετατροπές loft και τις νέες κατασκευές, ήταν για πολλά χρόνια ένα έργο σε εξέλιξη.

Τώρα φιλοξενεί νέα εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, αρχιτεκτονικά στούντιο παγκόσμιας κλάσης και πολυτελή διαμερίσματα. Το 2024, οι πωλήσεις διαμερισμάτων εδώ έφτασαν σχεδόν τα 12.900 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο- η υψηλότερη στην περιοχή.

Charlottenlund: Το πιο ακριβό προάστιο της Κοπεγχάγης

Η πιο ακριβή κοινότητα της ευρύτερης Κοπεγχάγης αυτές τις μέρες, ακριβώς έξω από το Hellerup, είναι το Charlottenlund, το οποίο αφιερώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μονοκατοικίες.

Σύμφωνα με το Boligsiden, η μέση τιμή πώλησης στο Charlottenlund το 2024 ήταν 11.765 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Frederiksberg: Η περιοχή της Κοπεγχάγης με την ισχυρότερη αύξηση τιμών

Το Frederiksberg, μια αστική περιοχή που τεχνικά αποτελεί δικό της δήμο, περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από την πόλη της Κοπεγχάγης.

Αυτό έχει δώσει στην κοινότητα, η οποία κατά τα άλλα ενσωματώνεται άψογα στην πόλη, ένα ορισμένο κύρος, και το γραφικό μείγμα βιλών, διαμερισμάτων και μεζονετών την έχει καταστήσει την περιοχή που ξεχωρίζει στη μητροπολιτική περιοχή, με μέση αύξηση τιμών πώλησης 51% μεταξύ 2019 και 2024, σύμφωνα με το Finance Denmark.

Πηγή: ΟΤ