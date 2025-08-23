newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κοπεγχάγη: Η στέγη στην πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο κοστίζει περισσότερο από ποτέ
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 22:39

Κοπεγχάγη: Η στέγη στην πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο κοστίζει περισσότερο από ποτέ

Μια ματιά στα πιο ακριβά μέρη για να ζήσει κανείς στην πρωτεύουσα της Δανίας, όπου οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν πρόσφατα σε νέο υψηλό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Η δεκαετία του 2020 ήταν ευνοϊκή για την Κοπεγχάγη. Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρωτεύουσα της Δανίας ασχολείται με την ανανέωση του εαυτού της, δημιουργώντας εντελώς νέες γειτονιές και αναβιώνοντας παλαιότερες.

Αυτή η μακρόχρονη προσπάθεια ξεπέρασε ένα όριο πέρυσι, με την ολοκλήρωση μιας νέας γραμμής μετρό που συνδέει δύο από τις νεότερες περιοχές – το Nordhavn, που δημιουργήθηκε από το πρώην λιμάνι, και την Carlsberg City, που δημιουργήθηκε μέσα και γύρω από ένα παλιό συγκρότημα ζυθοποιίας. Τον Ιούνιο, αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν διεθνείς καρπούς όταν η πόλη στέφθηκε η πιο κατοικήσιμη στον κόσμο από την Intelligence Unit του Economist.

Ο τίτλος έρχεται σε μια εποχή αυξημένης προβολής για τη Δανία. Τον Ιούλιο, η Κοπεγχάγη ανέλαβε την εξάμηνη εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την de facto εκπρόσωπο και επίσημο οικοδεσπότη του μπλοκ.

Τον Ιούνιο, η μέση τιμή πώλησης διαμερισμάτων στην Κοπεγχάγη, την κυρίαρχη οικιστική μονάδα της πόλης, έφτασε σε νέο υψηλό στα 62.170 κορώνες ανά τετραγωνικό μέτρο (8.330 ευρώ), σύμφωνα με το Boligsiden, τον δανικό ιστότοπο ακινήτων.

Ο Όλι Χέκεραπ, Διευθύνων Σύμβουλος της ένωσης μεσιτικών γραφείων Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η ακμάζουσα αγορά είναι αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων και της υψηλής απασχόλησης. Με πληθυσμό λίγο κάτω από δύο εκατομμύρια, η μητροπολιτική περιοχή της Κοπεγχάγης φιλοξενεί πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Maersk, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, και η φαρμακευτική Novo Nordisk, γνωστή σήμερα για την παραγωγή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Σχεδόν το 1/3 της χώρας ζει εδώ.

Ενώ τα προάστια βόρεια της Κοπεγχάγης έχουν επί του παρόντος κάποιες προσφορές σε υψηλές τιμές, σχεδόν ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης -η οποία μόλις τη δεκαετία του 1980 είχε ακόμα υπολείμματα πολυκατοικιών με κοινόχρηστα μπάνια– αποπνέει μια αίσθηση ευημερίας.

Ο Χέκεραπ, 54 ετών γέννημα – θρέμμα της πόλης θυμάται ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια των ημερών πριν από την αστική ανανέωση, «οι μόνοι γερανοί που βλέπαμε ήταν για bungee jumping».

Τώρα, με το Nordhavn και το Carlsberg να έχουν χτιστεί, να έχουν γεμίσει και να έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό, και κάποτε καταπιεσμένες αστικές περιοχές που προσφέρουν διαμερίσματα για εκατομμύρια δολάρια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Lynetteholmen, μια νέα τεχνητή χερσόνησο που σχεδιάζεται για μια παραθαλάσσια περιοχή όχι μακριά από το Nordhavn.

Προβλέπεται να είναι μια γειτονιά με περίπου 20.000 οικιστικές μονάδες, αλλά οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τη δεκαετία του 2060 περίπου για να ξεκινήσουν την αναζήτηση κατοικίας.

Hambros Alle: Ο πιο ακριβός δρόμος της Κοπεγχάγης

Το Hellerup είναι η πρώτη από τις κοινότητες στην αποκαλούμενη Ζώνη του Ουίσκι, μια παράκτια έκταση προαστίων βόρεια της πόλης κατά μήκος του Oresund, του στενού που χωρίζει τη Δανία από τη Σουηδία.

Το Hellerup έχει από καιρό τα καλύτερα και των δύο κόσμων, καυχώμενο για τις μεγάλες προαστιακές βίλες σε απόσταση ποδηλασίας από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το 2024, το δεντρόφυτο Hambros Alle του Hellerup είδε τις πωλήσεις κατοικιών κατά μέσο όρο να φτάνουν σχεδόν 28.000 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οικιστικό δρόμο στην μητροπολιτική περιοχή.

Nordhavn: Η πιο ακριβή γειτονιά της Κοπεγχάγης

Το Nordhavn, η νέα παραθαλάσσια περιοχή με τις μετατροπές loft και τις νέες κατασκευές, ήταν για πολλά χρόνια ένα έργο σε εξέλιξη.

Τώρα φιλοξενεί νέα εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, αρχιτεκτονικά στούντιο παγκόσμιας κλάσης και πολυτελή διαμερίσματα. Το 2024, οι πωλήσεις διαμερισμάτων εδώ έφτασαν σχεδόν τα 12.900 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο- η υψηλότερη στην περιοχή.

Charlottenlund: Το πιο ακριβό προάστιο της Κοπεγχάγης

Η πιο ακριβή κοινότητα της ευρύτερης Κοπεγχάγης αυτές τις μέρες, ακριβώς έξω από το Hellerup, είναι το Charlottenlund, το οποίο αφιερώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μονοκατοικίες.

Σύμφωνα με το Boligsiden, η μέση τιμή πώλησης στο Charlottenlund το 2024 ήταν 11.765 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Frederiksberg: Η περιοχή της Κοπεγχάγης με την ισχυρότερη αύξηση τιμών

Το Frederiksberg, μια αστική περιοχή που τεχνικά αποτελεί δικό της δήμο, περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από την πόλη της Κοπεγχάγης.

Αυτό έχει δώσει στην κοινότητα, η οποία κατά τα άλλα ενσωματώνεται άψογα στην πόλη, ένα ορισμένο κύρος, και το γραφικό μείγμα βιλών, διαμερισμάτων και μεζονετών την έχει καταστήσει την περιοχή που ξεχωρίζει στη μητροπολιτική περιοχή, με μέση αύξηση τιμών πώλησης 51% μεταξύ 2019 και 2024, σύμφωνα με το Finance Denmark.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ατρόμητος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Δεκάδες καταρρίψεις 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
«Καμπανάκι» 23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 
«Ο λαός μου» 23.08.25

Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 

Σε συνέντευξή της στο MEE, η Ναντίν Αγιούμπ παραδέχτηκε ότι, αν και είναι περήφανη για τον εαυτό της, νιώθει το βάρος του να «είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων της Παλαιστίνης, των γυναικών και των παιδιών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο