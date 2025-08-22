Μια αγνοούμενη μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη Βόρεια Καλιφόρνια δολοφονήθηκε από τον κακοποιητικό σύζυγό της, ώστε να μην καταθέσει εναντίον του σε δίκη για ενδοοικογενειακή βία, λένε οι εισαγγελείς — καθώς τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία της 15 μήνες αφότου εξαφανίστηκε.

Το σώμα της Νίκι Τσενγκ Σάλι-Μακέιν δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας όλο το διάστημα το οποίο ήταν αγνοούμενη, έβγαινε στην τηλεόραση και έκανε εκκλήσεις για τυχόν πληροφορίες

Την σκότωσε για να μην καταθέσει εναντίον του

Ο Τάιλερ Μακέιν συνελήφθη αφού ένας πληροφοριοδότης είπε στους ερευνητές ότι ο Τάιλερ παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του τον Μάιο του 2024 — όταν η 39χρονη εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή, ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Σάστα.

Το ζευγάρι είχε μακρύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που χρονολογείται από το 2020 — συμπεριλαμβανομένης μιας σοβαρής υπόθεσης ενδοοικογενειακής επίθεσης εναντίον του συζύγου της από τον Δεκέμβριο του 2023, στην οποία τον κατηγόρησε ότι την έδεσε και την ξυλοκόπησε άγρια ​​για τρεις ώρες μέσα στο σπίτι τους στο Ρέντινγκ.

«Πιστεύουμε ότι ο Τάιλερ Μακέιν δολοφόνησε τη σύζυγό του, Νίκι Μακέιν, για να την εμποδίσει να καταθέσει στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Σάστα, Στέφανι Α. Μπρίτζετ.

Ακόμη αναζητούν τη σορό της άτυχης γυναίκας

Η Saelee-McCain δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις 18 Μαΐου 2024 από μέλη της οικογένειάς της, λίγες μέρες αφότου έστειλε μηνύματα σε αγαπημένα της πρόσωπα σχετικά με τα σχέδιά της να τερματίσει τον 15χρονο γάμο της με τον σύζυγό της, επειδή η συνεχιζόμενη κακοποίηση την έκανε να φοβάται για τη ζωή της, σύμφωνα με τις αρχές.

Το όχημά της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις 24 Μαΐου 2024, κοντά στα όρια των κομητειών Shasta και Tehama στη Βόρεια Καλιφόρνια — περίπου 45 λεπτά από το σπίτι του ζευγαριού. Το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο επιβεβαιώθηκε ότι ήταν δικό της.

Αρχικά ο σύζυγό της είχε δηλώσει αθώος για κακούργημα ενδοοικογενειακής βίας, ισχυριζόμενος ότι τα τραύματά της προκλήθηκαν από καβγά με κάποιον άλλο.

Επιπλέον, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και πλαστογραφία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κομητεία Σάστα εκδικάζει μια υπόθεση δολοφονίας χωρίς να είναι παρούσα η σορός, είπε η Μπρίτζετ.

Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς εγγύηση και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή.

Οι αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή έως και 30.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας.