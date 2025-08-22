Ιαπωνία: Δεν αναγνωρίζει αυτονομιστική οντότητα στην Αφρική

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται για το Μαρόκο η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Τακέσι Ιβάγια, περί μη αναγνώρισης αυτονομιστικής οντότητας στην Αφρική από την ιαπωνική κυβέρνηση, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην 9η Διεθνή Διάσκεψη του Τόκυο για την Αφρικανική Ανάπτυξη – TICAD (Tokyo International Conference on African Development), την Τετάρτη, στη Γιοκοχάμα.

Πρόκειται για την τρίτη σχετική αναφορά σε διάστημα δύο ημερών, στο πλαίσιο των εργασιών της TICAD-9, σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου MAP. Συγκεκριμένα, ο ιάπωνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «η παρουσία μιας οντότητας που δεν αναγνωρίζεται από την Ιαπωνία ως κράτος, δεν μπορεί να επηρεάσει τη θέση της Ιαπωνίας σχετικά με το καθεστώς της οντότητας αυτής».

Πρόκειται, μάλιστα, για τη μοναδική διευκρίνιση που έγινε στην εναρκτήρια ομιλία, μετά τους εθιμοτυπικούς χαιρετισμούς, η οποία ερμηνεύεται από το Μαρόκο ως ένα σαφές μήνυμα για τη σταθερή θέση της Ιαπωνίας και την απόρριψη ελιγμών που αποσκοπούν στην εργαλειοποίηση και εκτροπή μιας σημαντικής συνόδου που έχει ως αντικείμενο προκλήσεις και διακυβεύματα σχετικά με την ανάπτυξη στην Αφρική.

Αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει ο κύριος Ιβάγια και την Τρίτη, κατά την εναρκτήρια υπουργική συνάντηση, ενώπιον των συμμετεχόντων αφρικανών υπουργών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, καθώς και κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων, επίσης την Τρίτη, όπου επισημάνθηκε η επιφύλαξη της Ιαπωνίας για την παρουσία της αυτονομιστικής αυτής οντότητας, δηλαδή της οργάνωσης Μέτωπο Πολισάριο, διευκρινίζοντας ότι δεν της απευθύνθηκε πρόσκληση από την ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία προσκάλεσε μόνο «τις χώρες με τις οποίες η Ιαπωνία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις», αλλά ότι «η Αφρικανική Ένωση προσκάλεσε όλα τα μέλη της».

Επισημαίνεται ότι η διάσκεψη TICAD αποτελεί πρωτοβουλία της ιαπωνικής κυβέρνησης από το 1993 και συνδιοργανώνεται από τον ΟΗΕ, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), την Παγκόσμια Τράπεζα και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης (AUC). Στην τρέχουσα συνάντηση, στη Γιοκοχάμα, συμμετέχουν 49 αφρικανικές χώρες, με παρουσία 33 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα, μέλη του ιαπωνικού κοινοβουλίου και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Το Μαρόκο εκπροσωπείται από τον πρέσβη του στην Ιαπωνία, Μοχάμεντ Ρασάντ Μπουχλάλ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διάσκεψη αυτή έχει θέμα τη «Συν-δημιουργία Καινοτόμων Λύσεων με την Αφρική» και οι συζητήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση των αναπτυξιακών στόχων της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) με εκείνους της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των συνεργασιών τεχνολογικής καινοτομίας μεταξύ Ιαπωνίας και Αφρικής και στη διερεύνηση νέων αγορών σε τομείς όπως η ψηφιακή μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η TICAD Business Expo συγκεντρώνει 196 ιαπωνικές εταιρείες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 107 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι εκθέτες παρουσιάζουν τις καινοτόμες προτάσεις τους σε οκτώ θεματικούς τομείς, εκ των οποίων οι υποδομές, η δημόσια υγεία, οι αξιακές αλυσίδες των γεωργικών προϊόντων διατροφής και η ποπ κουλτούρα.