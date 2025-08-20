Super Μπάλα Live: Πρεμιέρα την Κυριακή 24 Αυγούστου
Η κορυφαία αθλητική εκπομπή Super Μπάλα Live επιστρέφει στις μικρές οθόνες την Κυριακή 24 Αυγούστου – και κάθε Κυριακή στις 00.10 στο MEGA.
- Αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές - Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα [Βίντεο]
- Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Άνεμοι έως 7 μποφόρ και άνοδος της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει
- Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία
Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν δίνεται την Κυριακή 24 Αυγούστου, με την κορυφαία αθλητική εκπομπή του MEGA, Super Μπάλα Live, να επιστρέφει ανανεωμένη και έτοιμη να καταγράψει κάθε φάση, κάθε γκολ και κάθε στιγμή που κόβει την ανάσα.
Μόλις λίγες ώρες μετά το πρώτο σφύριγμα της Super League, η εκπομπή που την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή των φιλάθλων για αθλητική ενημέρωση, μπαίνει και φέτος δυναμικά στο παιχνίδι και φωτίζει ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων.
Αναλύσεις, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και ζωντανές συνδέσεις αποτυπώνουν τον παλμό της πρώτης αγωνιστικής — και όχι μόνο — με την υπογραφή του MEGA. Ξεχωριστή θέση έχει η οπτική ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων, καθώς και η παρουσίαση των κορυφαίων στιγμιότυπων μέσω εξελιγμένων τρισδιάστατων γραφικών.
Η Super Μπάλα Live δίνει ραντεβού με τους φιλάθλους κάθε Κυριακή στις 00:10 και φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα κάνουν τον αθλητισμό να ξεχωρίζει!
Την εκπομπή παρουσιάζει ο Γιώργος Χελάκης. Σχολιάζουν ο Αντώνης Κατσαρός και ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο Ηλίας Σπάθας στην εξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων.
Ό,τι παίζει στο γήπεδο, παίζει στη Super Μπάλα Live.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 00:10
#SuperBalaLive
- Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
- Οι αμερικανοί παιδίατροι αψηφούν τον υπουργό Υγείας – Συνιστούν εμβόλιο Covid στα μωρά
- Άρης Μουγκοπέτρος: Η απόφαση του να κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του
- Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
- Super League: Το… ξεχωριστό πρώτο γκολ της χρονιάς (pics, vid)
- Σωτήρης Νίνης, ένα παιδί που πάντα χαμογελάει!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις