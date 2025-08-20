Αυξάνονται καθημερινά οι καταγγελίες για παρανομίες στις παραλίες, που αφορούν αυθαιρεσίες, παρακώληση ελεύθερης πρόσβασης και έλλειψη απαραίτητων υποδομών για όλους τους λουόμενους.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες είναι τσουχτερά, ανάλογα και με τη φύση της παράβασης

Συγκεκριμένα, μέσω του MyCoast, έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες – ανώνυμες και επώνυμες – από τα μέσα Μαρτίου που η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία. Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν μεταξύ άλλων παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για ΑμεΑ.

Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες είναι τσουχτερά, ανάλογα και με τη φύση της παράβασης.

MyCoast: Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν στις παρανομίες

Στο σύνολο των εν λόγω καταγγελιών που έχουν γίνει μέσω της εφαρμογής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όλη τη χώρα, η Χαλκιδική βρίσκεται στην κορυφή με 2.443 καταγγελίες και η Ανατολική Αττική με 1.048.

Στην Ανατολική Αττική, ειδικά, οι πολίτες αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. Μέσω του MyCoast, έχουν γίνει 757 καταγγελίες, οι περισσότερες εκ των οποίων στον Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, τη Μεσσηνία και την Κέρκυρα. Ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, δήλωσε ότι «σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες, που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα».

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τον προηγούμενο μήνα έφτασε στο Mega μια καταγγελία για παράνομη καταπάτηση αιγιαλού στην Πάρο, η οποία μετά από μήνες δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. «Δεν είχα καμία ενόχληση, δεν είχα καμία ενημέρωση. Και μάλιστα αυτός ήταν ένας λόγος που δεν ασχολήθηκα ξανά με το mycoast, κατάλαβα δηλαδή ότι είναι μια εφαρμογή απλά για να υπάρχει», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο πολίτης να κάνει και τον αστυφύλακα, ενώ υπάρχουν σύγχρονα μέσα με την τεχνολογία και να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγξουν τους πάντες», πρόσθεσε η ίδια.