Οι ΗΠΑ θέλουν ρωσικά παγοθραυστικά για τα έργα LNG στην Αλάσκα

Tην αξιοποίηση ρωσικών πυρηνικών παγοθραυστικών σκαφών για την υποστήριξη της ανάπτυξης έργων φυσικού αερίου και LNG (ΥΦΑ) στην Αλάσκα, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορταζ το Reuters, αυτή είναι μία από τις πιθανές συμφωνίες που επιδίωκε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, με αντικείμενο την ρωσο-ουκρανικη σύρραξη.

Τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο πρόεδρος της Ρωσίας, που συναντήθηκαν σε αεροπορική βάση στην μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιδιώκουν να αποκομίσουν οφέλη από τις πρώτες τους διαπροσωπικές συνομιλίες από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μία από τις πηγές, που επικαλείται το Reuters, ανέφερε ότι η ιδέα του παγοθραυστικού έχει συζητηθεί μεταξύ των αξιωματούχων του Λευκού Οίκου ως μία από τις πιθανές συμφωνίες με τη Ρωσία στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Οι συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν συζητήσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες και όπως αναφέρεται ο Λευκός Οίκος σχεδίαζε να συνεχίσει αυτή την προσέγγιση στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής.

Η Ρωσία διαθέτει εναν μοναδικό στόλο πυρηνικών παγοθραυστικών στον κόσμο -το μεγαλύτερο στον κόσμο-, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της πρόσβασης των πλοίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατά μήκος της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, μιας στρατηγικής διαδρομής για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και εμπορίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το απομακρυσμένο βορρά της Αλάσκας σε πελάτες της Ασίας.

Η αμερικανική πρόταση (Alaska LNG)

Ο Τραμπ έχει προτείνει το Alaska LNG, ένα προτεινόμενο έργο 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω ενός αγωγού 800 μιλίων από την Αλάσκα, σε ασιατικούς αγοραστές ως τρόπο μείωσης της εξάρτησής τους από το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ένα άλλο έργο, που στοχεύει επίσης στις ασιατικές αγορές, είναι το Qilak LNG, το οποίο έχει ως στόχο 4 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως.

Ο Μιντ Τριντγουέλ , ιδρυτής της Qilak LNG, δήλωσε ότι δεν θα ήταν ασυνήθιστο για ένα αμερικανικό έργο LNG να βασίζεται σε παγοθραυστικά οποιασδήποτε χώρας επιτρέψει η αμερικανική κυβέρνηση. «Αλλά δεν το έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα», είπε ο Treadwell.

Μια πηγή του κλάδου δήλωσε ότι η Alaska LNG «δεν έχει αναγνωρισμένες ανάγκες για ρωσικά παγοθραυστικά».

Η Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αμέσως ποιο συγκεκριμένο έργο, αν υπάρχει, θα επωφεληθεί σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία στις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Τα πυρηνικά παγοθραυστικά θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν τη μεταφορά δομικών υλικών και εξοπλισμού σε απομακρυσμένες περιοχές της Αλάσκας, όπου οι υποδομές είναι περιορισμένες και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες.

Πηγή: ΟΤ