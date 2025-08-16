newspaper
16.08.2025 | 11:14
Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο
Ακίνητα: Κινητικότητα στην αγορά παρά το ράλι τιμών – Πώς τροφοδοτείται το ενδιαφέρον
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Αυγούστου 2025 | 10:11

Ακίνητα: Κινητικότητα στην αγορά παρά το ράλι τιμών – Πώς τροφοδοτείται το ενδιαφέρον

Η σημασία της αγοράς ακινήτων για την οικονομία - Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές στα ακίνητα και οι υπαρκτοί κίνδυνοι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Παρά την πρόσφατη άνοδο των τιμών, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ερευνών, παραμένει έντονο το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, καθώς για πολλούς Έλληνες τα ακίνητα θεωρούνται το ασφαλέστερο μέσο αποθήκευσης πλούτου.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς δείκτες δείχνουν πότε μια αγορά μπορεί να βρίσκεται κοντά στα όρια υπερτίμησης, ενώ προσφέρουν σε επενδυτές και αγοραστές πρακτικά εργαλεία για πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ποια όμως είναι η σημασία της αγοράς ακινήτων για την οικονομία και γιατί πρέπει να την γνωρίζουν οι πολίτες; Όπως επισημαίνει το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας, που υλοποιείται από τη doValue σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η σωστή κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις τιμές και των υπαρκτών κινδύνων συνδέεται άμεσα με την κοινωνική σταθερότητα, αφού η κατοικία αποτελεί θεμέλιο της οικογενειακής και οικονομικής ασφάλειας.

Θεμέλιο οικονομικής ασφάλειας

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Κέντρο, η σημασία της αγοράς ακινήτων για μια οικονομία αποτυπώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:

* Οικονομικές επιπτώσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο τραπεζικό σύστημα: Η αγορά ακινήτων συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ μέσω επενδύσεων, οικοδομικής δραστηριότητας και συναλλαγών σε κατοικίες, εμπορικά ακίνητα και τουριστικές υποδομές. Οι διακυμάνσεις των τιμών επηρεάζουν τον πληθωρισμό, την αγοραστική δύναμη και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεδομένου ότι τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν μεγάλο τμήμα της τραπεζικής χρηματοδότησης.

* Μέσο αποθήκευσης πλούτου και επένδυσης: Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αγορά ακινήτων είναι η μεγαλύτερη επένδυση που θα κάνουν στη ζωή τους. Τα ακίνητα θεωρούνται σταθερά περιουσιακά στοιχεία, με μακροπρόθεσμη διατήρηση αξίας και δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος μέσω ενοικίασης. Σε ασταθείς οικονομίες, λειτουργούν ως «ασφαλές καταφύγιο» απέναντι σε πληθωριστικές πιέσεις και οικονομικές κρίσεις.

* Κοινωνική και οικογενειακή σημασία: Η κατοικία δεν είναι απλώς οικονομική συναλλαγή, αλλά θεμέλιο της ποιότητας ζωής. Η απόκτηση ακινήτου παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και οικογενειακή ευημερία. Οι τάσεις της αγοράς επηρεάζουν το αστικό τοπίο, τις μετακινήσεις, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

* Επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες: Η αγορά ακινήτων περιλαμβάνει όχι μόνο κατοικίες, αλλά και επαγγελματικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και επενδύσεις σε γη. Η ανάπτυξη υποδομών, η τεχνολογία «έξυπνων» κτιρίων και η ενεργειακή απόδοση επηρεάζουν τις επιλογές επενδυτών και χρηστών.

* Αντανάκλαση της οικονομικής υγείας: Η κατάσταση της αγοράς λειτουργεί ως βαρόμετρο της οικονομίας. ‘Ανοδος σημαίνει ανάπτυξη και εμπιστοσύνη, ενώ κρίση, όπως του 2008 είχε επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κοινωνία.

Με αυτά τα δεδομένα, η κατανόηση των δυναμικών της αγοράς ακινήτων είναι κρίσιμη για επενδυτές, ιδιώτες και φορείς χάραξης πολιτικής.

Δείκτες για την αξιολόγηση της κατοικίας

Μια ακόμη σημαντική διάσταση που αναλύει το Κέντρο αφορά την αξιολόγηση του αν μια κατοικία είναι φθηνή ή ακριβή μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες. Συχνά, οι αγοραστές στηρίζονται στην προσωπική τους αίσθηση ή σε συγκρίσεις με γνωστούς, όμως οι αριθμοί δίνουν μια πιο ψύχραιμη και αντικειμενική εικόνα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας, ο πρώτος δείκτης είναι ο Δείκτης Τιμής προς Εισόδημα (Price-to-Income Ratio), που μετρά πόσα χρόνια καθαρού ετήσιου εισοδήματος απαιτούνται για την αγορά μιας μέσης κατοικίας.

Τιμές μεταξύ 3 και 5 θεωρούνται καλές, 6 έως 8 οριακές και πάνω από 8 πιθανή υπερτίμηση ή φούσκα. Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο κοστίζει 200.000 ευρώ και το καθαρό ετήσιο εισόδημα ενός νοικοκυριού είναι 20.000 ευρώ, τότε ο δείκτης είναι 10, υποδηλώνοντας υψηλό κόστος σε σχέση με το εισόδημα.

Ο δεύτερος δείκτης είναι ο Δείκτης Τιμής προς Ενοίκιο (Price-to-Rent Ratio), που συγκρίνει την τιμή αγοράς με το ετήσιο ενοίκιο, δείχνοντας ποια επιλογή, αγορά ή ενοικίαση, είναι πιο συμφέρουσα. Επίπεδα 10-15 σημαίνουν ότι συμφέρει η αγορά, 16-20 ισορροπημένη σχέση και πάνω από 20 ότι πιθανόν συμφέρει η ενοικίαση.

Αντιστρέφοντας τον δείκτη, υπολογίζεται η ετήσια μικτή απόδοση (yield), π.χ. δείκτης 20 ισοδυναμεί με 5% απόδοση. Αυτοί οι δείκτες δεν αντικαθιστούν τις ατομικές ανάγκες ή προτιμήσεις, αλλά αποτελούν βασικό εργαλείο αποφυγής υπερβολών και λήψης αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα και όχι σε προσδοκίες.

Υπερβολές και «φούσκες»

Οι δείκτες αυτοί, επισημαίνεται, δεν αντικαθιστούν την προσωπική εκτίμηση ή τις ανάγκες του κάθε αγοραστή, αλλά αποτελούν αντικειμενικά εργαλεία για να αξιολογηθεί η αγορά με ψυχραιμία. Η γνώση αυτών των δεικτών βοηθά να αποφύγουμε υπερβολές και «φούσκες» και να στηρίξουμε τις αποφάσεις μας σε δεδομένα, όχι μόνο σε προσδοκίες

Η συνδυασμένη χρήση τους βοηθά να εντοπίζονται πιθανές υπερτιμήσεις και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας, η κατοικία δεν είναι μόνο οικονομικό μέγεθος αλλά και κοινωνικός πυλώνας.

Η σταθερότητα σε αυτόν τον τομέα συμβάλλει στην οικογενειακή ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την ευρύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Υπάρχουν επίσης αρκετοί αξιόπιστοι δείκτες για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, οι οποίοι παρέχουν εικόνα για τις τιμές, τις τάσεις και τη δυναμική της αγοράς, είτε για κατοικίες είτε για επαγγελματικά ακίνητα. Αυτοί οι δείκτες δημοσιεύονται από θεσμικούς φορείς, τράπεζες, μεσιτικά δίκτυα και ερευνητικά ιδρύματα. Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται μεταξύ άλλων:

• Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών – Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) Ο πιο επίσημος και αξιόπιστος δείκτης στην Ελλάδα. Παρέχει στοιχεία για τις τιμές παλαιών και νέων κατοικιών, διαχωρισμένα ανά περιοχή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, υπόλοιπη χώρα). Ενημερώνεται τριμηνιαία. Διαθέτει ξεχωριστούς δείκτες για ενοίκια, επαγγελματικά ακίνητα, κ.ά.

• Εμπορικοί Δείκτες Real Estate – ΕΛΣΤΑΤ & ICAP Στατιστικά δεδομένα για νέες οικοδομές, άδειες δόμησης, αξία κατασκευών. Χρήσιμα για παρακολούθηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

• Δείκτες Επενδυτικής Ζήτησης – Enterprise Greece, Golden Visa Stats Δεδομένα για ξένες επενδύσεις σε ακίνητα μέσω Golden Visa. Ενδείξεις για πιέσεις στις τιμές σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. Αθήνα κέντρο, νότια προάστια, νησιά).

Ο «καθρέφτης»

Η αγορά ακινήτων λειτουργεί σαν καθρέφτης μίας χώρας καθώς σε περιόδους ανόδου, τροφοδοτεί την ανάπτυξη, ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί ευκαιρίες. Σε περιόδους κρίσης, η διατήρηση της ισορροπίας της είναι κρίσιμη για να προστατευθούν νοικοκυριά, επενδυτές και η ίδια η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η γνώση των δεικτών, η κατανόηση των κινήτρων που κινούν την αγορά και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές και ενεργειακές απαιτήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη και σε έναν κύκλο υπερτίμησης που καταλήγει σε κρίση.

Σε μια περίοδο που η στέγη είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η ενημέρωση και η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων παραμένουν οι καλύτερες εγγυήσεις για μια αγορά που θα υπηρετεί τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία.

Πηγή: ΟΤ

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Aπασχόληση: Πόσες και ποιες θέσεις εργασίας στην ΕΕ κινδυνεύουν από τους δασμούς – Πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα
Απασχόληση 16.08.25

Πόσες και ποιες θέσεις εργασίας στην ΕΕ κινδυνεύουν από τους δασμούς των ΗΠΑ - Πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα

Περίπου 5,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Πώς επηρεάζεται η απασχόληση, ανά τομέα και ανά χώρα. Η Ελλάδα ελπίζει να τη γλυτώσει,... λόγω υπανάπτυξης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα – Την Κυριακή οι άλλοι δύο συλληφθέντες
Πάτρα 16.08.25

Στον ανακριτή ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - «Έσβηνα τη φωτιά» λέει ο ίδιος

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο, στην Πάτρα, παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

