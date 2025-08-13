Ξενοφών Σαζώτος: Πέθανε ο γνωστός ταχυδακτυλουργός, ιδιοκτήτης του καταστήματος «Μαγικό μαγαζάκι»

Ο Ξενοφών Σαζώτος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Κοιμητηρίου Βύρωνα. Η ταφή θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Ταχυδακτυλουργών.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Μια θλιβερή είδηση. Με πληροφόρησαν από το ΕΣΗ (Eνωση Συνταξιούχων Ηθοποιών) ότι έφυγε από την ζωή στις 10 Αυγούστου ένας παλαίμαχος ηθοποιός, ο Ξενοφών Σαζώτος σε μεγάλη ηλικία, τον οποίο ομολογώ πως τώρα πρώτη φορά άκουσα.

Στην προσπάθεια μου να βρω κάποια πληροφορία για αυτόν (αφού τα γραφεία μας είναι κλειστά λόγω 15 Αυγούστου και δεν έχουμε πρόσβαση σε φωτογραφίες αρχείου μας) βρήκα μια φωτογραφία από παράσταση του Εθνικού Θεάτρου του ’73, από το “Τέλος καλό όλα καλά” του Σαίξπηρ.

Είναι ο πίσω εικονιζόμενος.

Γράφω αυτά για να επισημάνω πόσο εύκολα ξεχνιόμαστε εμείς οι ηθοποιοί μέσα στο γύρισμα του χρόνου, ειδικά όταν δεν έχουμε γίνει γνωστοί, ή δεν παίζουμε σινεμά ή τηλεόραση.

Αυτή είναι η μοίρα του αφανούς καλλιτέχνη μέσα, σε ένα επάγγελμα – λειτούργημα που συνωστιζόμαστε σχεδόν 15.000 άνθρωποι πια. Η εμπειρία μου με το ΤΑΣΕΗ με τα παλιά μέλη, ειδικά τους υπέργηρους μοναχικούς ηθοποιούς είναι συγκλονιστική.

Ας φροντίσουμε όλοι να μην αφήνουμε μόνους αυτούς τους ανθρώπους με τις πολλές αναμνήσεις.

Είναι η ιστορία του θεάτρου μας μέσα από τα μάτια των αθόρυβων αγνώστων ηθοποιών που αξίζει να τους τιμούμε, γιατί κι αυτοί πλαισίωσαν κάθε είδους παραστάσεις και τις υπηρέτησαν με το ταλέντο τους», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Ταχυδακτυλουργών

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το επίτιμο μέλος μας Ξενοφών Σαζώτος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Μετά από χρόνια προβλήματα με την υγεία του μας αποχαιρέτησε (Κυριακή 10 Αυγούστου του 2025) για τη γειτονιά των Αγγέλων.

Ο Ξενοφών γεννήθηκε το 1945 στη Σάμο. Αποφοίτησε από το Εθνικό Θέατρο και άσκησε το επάγγελμα του ηθοποιού για 35 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άνοιξε καταστήματα πώλησης ταχυδακτυλουργικών κόλπων και επαγγελματικών εργαλείων της τέχνης.

Όλοι θυμόμαστε το “Μαγικό μαγαζάκι” της οδού Πατούσα στην πλατεία Κάνιγγος. Αποτελούσε ένα ζεστό καταφύγιο για καλλιτέχνες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, φίλους και απλούς περαστικούς.

Ο Ξενοφών και το “Μαγικό μαγαζάκι” έγιναν η αιτία να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ταχυδακτυλουργική τέχνη πολλοί συνάδερφοι

Ευγενής και καλοσυνάτος. Πάντοτε με το χαμόγελο και έναν καλό λόγο για όλους.

Με μία φράση εποίησε ήθος. Μοιράστηκε απλόχερα τις γνώσεις του για την Τέχνη μας, καθοδήγησε και ενέπνευσε με την στάση του στη ζωή πολύ κόσμο.

Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε αντιλαμβανόμαστε ότι αποκολλήθηκε ένα κομμάτι της ιστορίας της Ταχυδακτυλουργίας στην Ελλάδα. Ο καθένας από μας ας φυλάξει στην μνήμη και στην καρδιά του τις στιγμές που έζησε δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο.

Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη στην οικογένεια του Ξενοφών και συμπαραστεκόμαστε στον γιο και συνάδερφό μας Σταμάτη, άξιο καλλιτέχνη και συνεχιστή του έργου του εκλιπόντος.

Στεκόμαστε βουβοί μπρος στο μέγα μυστήριο του θανάτου. Η μόνη παρηγοριά μας το φως της προσωπικότητας του Ξενοφών που ακόμη μας σκεπάζει.

Καλό ταξίδι δάσκαλε και πατέρα μας Ξενοφώντα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.»