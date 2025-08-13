Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13 Αυγούστου 2025 | 10:51

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Οι τηγανητές πατάτες δεν είναι τελικώς μόνο μια…  ένοχη απόλαυση – μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο με τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και με τον πουρέ. Αυτό έδειξε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The British Medical Journal.

 Οι καθοριστικές τρεις μερίδες την εβδομάδα

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» όμως διαβήτη; Με βάση τη μελέτη, τρεις μερίδες την εβδομάδα είναι αρκετές ώστε να αυξήσουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 20%! Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, η αντικατάσταση της πατάτας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχει μαγειρευτεί, με δημητριακά ολικής αλέσεως φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Αντιθέτως η αντικατάσταση της πατάτας με λευκό ρύζι αύξανε τον κίνδυνο διαβήτη.

Τα θρεπτικά στοιχεία της πατάτας

Οι πατάτες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τροφή… κενή περιεχομένου: περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C και μαγνήσιο. Περιέχουν όμως και πολύ άμυλο άρα και υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και έτσι έχουν συνδεθεί με αύξηση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Ζουμ σε μια αδιερεύνητη σύνδεση

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχαν εξεταστεί οι διαφορετικοί τρόποι μαγειρέματος της πατάτας και η σύνδεσή τους με τον διαβήτη. Ετσι  ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και οι συνεργάτες τους αποφάσισαν να διερευνήσουν τη σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης πατατών μαγειρεμένων με διαφορετικούς τρόπους (βραστές, ψητές ή πουρές καθώς και τηγανιτές) και του διαβήτη τύπου 2. Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης την επίδραση στην υγεία όταν γινόταν αντικατάσταση της πατάτας με άλλους υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως και το λευκό ρύζι.

Η μεγάλη ανάλυση

Τα ευρήματά τους βασίστηκαν σε περισσότερους από 205.000 επαγγελματίες υγείας οι οποίοι συμμετείχαν σε τρεις μεγάλες αμερικανικές μελέτες μεταξύ του 1984 και του 2021. Στην αρχή των μελετών οι συμμετέχοντες δεν εμφάνιζαν διαβήτη, καρδιοπάθεια ή καρκίνο ενώ συμπλήρωναν αναλυτικά ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους κάθε τέσσερα χρόνια.

Η μελέτη δείχνει να αθωώνει τις βραστές πατάτες όσον αφορά τον κίνδυνο διαβήτη

Η μελέτη δείχνει να αθωώνει τις βραστές πατάτες όσον αφορά τον κίνδυνο διαβήτη

Το «ένοχο» τηγάνισμα

Σε μια συνολική περίοδο παρακολούθησης της τάξεως των περίπου 40 ετών, 22.299 εθελοντές διαγνώσθηκαν με διαβήτη τύπου 2. Οπως προέκυψε από την ανάλυση στην οποία ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής και διατροφής που συνδέονται με τον διαβήτη, η κατανάλωση τριών μερίδων πατατών μαγειρεμένων με οποιονδήποτε τρόπο εβδομαδιαίως αύξανε τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 5% – ωστόσο η κατανάλωση συγκεκριμένα τηγανιτής πατάτας αύξανε τον κίνδυνο κατά 20%. Πάντως η κατανάλωση παρόμοιας ποσότητας βραστών ή ψητών πατατών καθώς και πουρέ δεν φάνηκε να σχετίζεται με σημαντική αύξηση του κινδύνου για διαβήτη.

Η σωτήρια αντικατάσταση

Η αντικατάσταση των τριών μερίδων πατατών εβδομαδιαίως (με όποιον τρόπο και αν είχαν μαγειρευτεί) με δημητριακά ολικής αλέσεως μείωσε, σύμφωνα με τη μελέτη,  τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 8%. Συγκεκριμένα η αντικατάσταση ψητών ή βραστών πατατών καθώς και του πουρέ με δημητριακά ολικής αλέσεως μείωσε τον κίνδυνο κατά 4% ενώ η αντικατάσταση της τηγανιτής πατάτας με δημητριακά ολικής αλέσεως μείωσε τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 19%.

Στο «εδώλιο» και το λευκό ρύζι

Δεν προέκυψαν πάντως τα ίδια αποτελέσματα μείωσης του κινδύνου διαβήτη όταν οι πατάτες αντικαταστάθηκαν με λευκό ρύζι το οποίο φάνηκε επίσης να αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη.

Δημητριακά ολικής αλέσεως, η «συνταγή» υγείας

Παρότι η συγκεκριμένη μελέτη ήταν μελέτη παρατήρησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που να αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης πατατών και του διαβήτη τύπου 2, οι ερευνητές σημειώνουν ότι «τα νέα ευρήματα συνάδουν με τις διατροφικές συστάσεις οι οποίες προάγουν την κατανάλωση δημητριακών ολικής αλέσεως στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2».

Ψήσιμο, βράσιμο ή… λιώσιμο στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής

Αρα τελικώς οι πατάτες πρέπει να «εξοστρακιστούν» από το πιάτο μας ή όχι; Εξαρτάται απαντούν επιστήμονες σε συνοδευτικό άρθρο της μελέτης οι οποίοι τονίζουν ότι είναι σημαντικός ο τρόπος που έχουν μαγειρευτεί. Οπως λένε, οι ψητές και οι βραστές πατάτες καθώς και ο πουρές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής, βιώσιμης διατροφής. Ωστόσο τα δημητριακά ολικής αλέσεως πρέπει σίγουρα να είναι πρώτα στη λίστα της κατανάλωσης σε σύγκριση με τις πατάτες. Προσθέτουν πάντως ότι μελλοντικές μελέτες που θα περιλάβουν περισσότερους πληθυσμούς (στη συγκεκριμένη μελέτη οι περισσότεροι εθελοντές ήταν λευκοί) θα δώσουν και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Business
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Θα αναθεωρήσουν τις εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή των τελευταίων 25 ετών!
«Δεν υπάρχει» 10.08.25

Οι ΗΠΑ ξαναγράφουν τις προηγούμενες εθνικές εκθέσεις για το κλίμα αμφισβητώντας την κλιματική αλλαγή

Την ώρα που όλος ο πλανήτης υποφέρει από ξηρασία και πλημμύρες, η λύση που βρήκαν οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, είναι να ξαναγράψουν τις εκθέσεις των τελευταίων 25 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο