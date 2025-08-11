Χρόνος υπάρχει, άρα… υπομονή για τον γκαρντ

Ο Ολυμπιακός έχει «κλείσει» σε μεγάλο βαθμό τα μεταγραφικά μέτωπα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα του λιμανιού να έχει τους ίδιους στόχους με πέρυσι, την κατάκτηση δηλαδή της Ευρωλίγκας αλλά και τους πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας είναι στην ευχάριστη θέση να βλέπει την ομάδα του να είναι σχεδόν… έτοιμη, σε ότι έχει να κάνει με το ρόστερ της νέας χρονιάς και αυτό που απομένει για να συμπληρωθεί το «παζλ» είναι η απόκτηση ενός γκαρντ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι σε αναζήτηση παίκτη για την ενίσχυση της περιφέρειας και το νέο «σενάριο» που είδε το φως της δημοσιότητας «θέλει» την ομάδα του Πειραιά να ενδιαφέρεται για τον Γιοκουμπάιτις που έμεινε ελεύθερος από την Μακάμπι.

Είναι σίγουρα μια επιλογή που θα εξετάσουν οι πειραιώτες αλλά εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε σ’ ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό.

Ο Ολυμπιακός έχει «σύμμαχο» τον χρόνο και μπορεί να περιμένει πριν πάρει την οριστική απόφαση για τον παίκτη που θα πάρει επί της ουσίας την θέση του Γκος στο ρόστερ.

Ο Μπαρτζώκας έχει την πολυτέλεια του χρόνου κι αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει για την καλύτερη δυνατή λύση.

Μια λύση η οποία μπορεί να προκύψει κι από τις Ηνωμένες Πολιτείες κι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που δεν συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.

Είναι δεδομένο πως ο κόουτς του Ολυμπιακού έχει «κυκλώσει» ονόματα από την Αμερική κι όσο θα πηγαίνουμε προς τα τέλη Αυγούστου, το «σενάριο» απόκτησης παίκτη απ’ την άλλη άκρη του Ατλαντικού θα κερδίζει έδαφος.

Ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίκτη στην περιφέρεια για να κλείσει τις… εκκρεμότητες κι αυτό του δίνει το δικαίωμα να αισθάνεται άνετα σε ότι αφορά τον χρόνο στον οποίο θα κάνει αυτή την κίνηση.

Αν θα είναι η τελευταία; Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος, ειδικά αυτή την περίοδο καθώς μπροστά μας «ανοίγεται» η πιο απαιτητική σεζόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αυτό πάντως που είναι δεδομένο αφορά την άνεση χρόνου που έχει ο Ολυμπιακός για να πάρει γκαρντ και όλα δείχνουν ότι ο Μπαρτζώκας θα περιμένει εξελίξεις με παίκτες από τις ΗΠΑ πριν αποφασίσει ποιον παίκτη θα πάρει για την περιφέρεια των πειραιωτών.

Ίσως λοιπόν να δούμε κάποια «έκπληξη» από τον προπονητή του Ολυμπιακού στο θέμα της απόκτησης γκαρντ από την ομάδα του λιμανιού.