Τσαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση

Δικαστήριο του Τσαντ καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη της αντιπολίτευσης Σούκες Μασρά σε 20 χρόνια φυλάκιση το Σάββατο, κρίνοντάς τον ένοχο για ρητορική μίσους, ξενοφοβία και υποκίνηση σφαγής, σύμφωνα με το Radio France Internationale.

Το δικαστήριο στη Ν’ Ντζαμένα καταδίκασε τον Μάσρα, έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Μαχάματ Ιντρίς Ντέμπι Ίτνο, για τον ρόλο του στην υποκίνηση διακοινοτικής βίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 42 άτομα στις 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, τα περισσότερα θύματα της σφαγής ήταν γυναίκες και παιδιά στο Μαντακάνο, στο νοτιοδυτικό Τσαντ. Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει ποινή 25 ετών.

«Ο πελάτης μας μόλις υπέστη ταπείνωση», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος υπεράσπισης Φράνσις Κατζιλεμπάι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP. «Μόλις καταδικάστηκε με βάση ένα κενό φάκελο, με βάση υποθέσεις και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε. Αυτό που είδαμε, είπε, ήταν η χρήση των δικαστηρίων ως όπλο.

Τι κατηγορίες αντιμετώπισε ο πρώην πρόεδρος του Τσαντ

Οπαδοί του κόμματός του, Transformers Party, δήλωσαν ότι θα εκδώσουν ένα «ειδικό μήνυμα» αργότερα το Σάββατο.

Ο Μασρά συνελήφθη στις 16 Μαΐου, δύο ημέρες μετά τα βίαια επεισόδια, και κατηγορήθηκε για «υποκίνηση μίσους, εξέγερση, σύσταση και συνέργεια με ένοπλες συμμορίες, συνέργεια σε φόνο, εμπρησμό και βεβήλωση τάφων».

Δικάστηκε μαζί με περίπου 70 άλλους άνδρες που κατηγορούνταν για συμμετοχή στις δολοφονίες.

Γαλλοτραφής ο Μασρά με υποστηρικτές χριστιανούς και ανιμιστές

Κατάγομενος από το νότιο τμήμα του Τσαντ, ο Μασρά ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Νγκαμπάγιε και χαίρει μεγάλης δημοτικότητας μεταξύ των κυρίως χριστιανικών και ανιμιστικών πληθυσμών του νότου. Οι ομάδες αυτές αισθάνονται περιθωριοποιημένες από το καθεστώς της πρωτεύουσας Ντζαμένα, το οποίο κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από μουσουλμάνους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του Μασρά υποστήριξαν ότι δεν είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του. Τον Ιούνιο, ο Μασρά πραγματοποίησε απεργία πείνας στη φυλακή για σχεδόν ένα μήνα, όπως ανέφεραν τότε οι δικηγόροι του.

Όπως και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο Μασρά είχε εγκαταλείψει το Τσαντ μετά την αιματηρή καταστολή των οπαδών του το 2022, και επέστρεψε μόνο μετά την αμνηστία που συμφωνήθηκε το 2024. Με σπουδές οικονομικών στη Γαλλία και το Καμερούν, ο Μασρά ήταν σφοδρός αντίπαλος των κυβερνώντων πριν τον ορίσουν πρωθυπουργό πέντε μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές.

Οι συγκρούσεις άρχισαν για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του περασμένου έτους, αφού υπέγραψε συμφωνία συμφιλίωσης με τον Ντέμπι.

Ο Μασρά αντιμετώπισε τον Ντεμπί στις προεδρικές εκλογές του 2024, κερδίζοντας το 18,5% έναντι του 61,3% του Ντέμπι, αλλά διεκδίκησε τη νίκη.

Σχετικά με τις δολοφονίες της 14ης Μαΐου, μια τοπική πηγή ανέφερε ότι θεωρείται ότι προκλήθηκαν από μια διαμάχη μεταξύ των νομαδικών κτηνοτρόφων της εθνοτικής ομάδας Φουλάνι και των τοπικών αγροτών Νγκαμπάγιε σχετικά με την οριοθέτηση των βοσκοτόπων και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών εκτιμάται από την International Crisis Group ότι έχουν προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους και 2.000 τραυματισμούς στο Τσαντ μεταξύ 2021 και 2024.