Ένα λεωφορείο που μετέφερε πενθούντες από μια κηδεία στη νοτιοδυτική Κένυα ανατράπηκε και έπεσε σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το λεωφορείο ταξίδευε από την δυτική πόλη Κακαμέγκα προς την πόλη Κισούμου, όπου συνέβη το ατύχημα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου καθώς πλησίαζε έναν κυκλικό κόμβο με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με τον Πίτερ Μαΐνα, περιφερειακό αξιωματικό της τροχαίας της επαρχίας Νιάνζα, όπου βρίσκεται η Κισούμου.

«Το όχημα έχασε τον έλεγχο, έστριψε και αναποδογύρισε στην άλλη πλευρά του δρόμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο σημείο του ατυχήματος.

Τα θύματα

Μεταξύ των θυμάτων ήταν «10 γυναίκες, ένα κορίτσι 10 ετών και 10 άνδρες», πρόσθεσε.

Αρχικά αναφέρθηκαν 29 τραυματίες από το ατύχημα, τέσσερις από τους οποίους πέθαναν αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Φρέντρικ Ούμα Ολούγκα, τον επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της Κένυας.

Το ατύχημα συγκλόνισε πολλούς στην περιοχή, πυροδοτώντας νέες εκκλήσεις για αυστηρότερα μέτρα οδικής ασφάλειας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ατύχημα συνέβη σε ένα διαβόητο τμήμα του δρόμου όπου συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις.

Η αιτία του ατυχήματος δεν ήταν σαφής και οι έρευνες συνεχίζονταν.

Τα ατυχήματα των μέσων στην Κένυα

Το θανατηφόρο ατύχημα ακολουθεί μια συντριβή αεροσκάφους κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, την Πέμπτη, όταν ένα αεροπορικό ασθενοφόρο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, σκοτώνοντας έξι άτομα.

Την ίδια μέρα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σύγκρουση μεταξύ τρένου και λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ατόμων.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση, με πολλές λακκούβες.

Η αστυνομία συχνά αποδίδει τα τροχαία ατυχήματα στην υπερβολική ταχύτητα των οδηγών.

Σε άλλο ατύχημα που συνέβη την Πέμπτη, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στην πόλη Ναϊβάσα της κομητείας Νακούρου. Τα θύματα ήταν μεταξύ 32 εργαζομένων που πήγαιναν στη δουλειά τους όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε σε μια σιδηροδρομική διάβαση, σύμφωνα με την αστυνομία.