Με τεχνολογία VAR Light η διαιτησία της τρίτης κατηγορίας Ιταλίας!

Η τεχνολογία δεν εισβάλει μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στη διαιτησία. Αλλωστε και τα δυο είναι αλληλένδετα. Σημαντικό βήμα αναβάθμισης του πρωταθλήματος αποτελεί η εισαγωγή του Football Video Support (FVS), γνωστού και ως VAR light, στους αγώνες της τρίτης κατηγορίας (Serie C) της Ιταλίας.

Πρόκειται για υποστήριξη αγώνων, αν προτιμάτε υποστήριξη της διαιτησίας, μέσω βίντεο. Μοιάζει με το VAR αλλά δεν παρεμβαίνει σε… έκταση όπως το VAR!

Το FVS (Football Video Support) είναι ένα εργαλείο που εισήγαγε η FIFA για να επιτρέψει στον διαιτητή του αγώνα (η παρουσία άλλων διαιτητών σε ειδικό δωμάτιο δεν προβλέπεται, όπως συμβαίνει με το VAR), ακόμη και κατόπιν αιτήματος και των δύο ομάδων, να εξετάσει μια φάση, εφόσον έχει κάνει κραυγαλέο λάθος στις εξής περιπτώσεις:

-Γκολ/Όχι Γκολ

-Πέναλτι/Όχι Πέναλτι

-Άμεσες Κόκκινες Κάρτες (όχι Κόκκινες Κάρτες που προκύπτουν από δεύτερες κίτρινες κάρτες)

-Λανθασμένη Ταυτοποίηση (όταν ο διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει τον λάθος παίκτη από την ομάδα που έκανε το λάθος)

Το VAR Light μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού ο διαιτητής έχει λάβει απόφαση (ακόμα και η ένδειξη για συνέχιση του παιχνιδιού θεωρείται απόφαση) και μια ομάδα έχει στη συνέχεια ζητήσει επανεξέταση μιας φάσης για τις προαναφερόμενες παραβάσεις.

Μόνο ο προπονητής της ομάδας (κάτι ανάλογο γίνεται και στο μπάσκετ) μπορεί να ζητήσει επανεξέταση μιας φάσης, η οποία πρέπει να γίνει αμέσως μετά το περιστατικό, κουνώντας το δάχτυλό του στον αέρα και δίνοντας μια κάρτα αιτήματος επανεξέτασης στον τέταρτο διαιτητή. Οποιοσδήποτε παίκτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προπονητή του να γίνει ανασκόπηση της φάσης αλλά όχι ο ίδιος απευθείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Serie C αποκάλυψε επίσημα τις «κάρτες» που απαιτούνται για να ζητηθεί επανεξέταση περιστατικών.

Προς το παρόν, κάθε ομάδα επιτρέπεται να υποβάλει δύο αιτήματα ανά αγώνα. Εάν η επανεξέταση του διαιτητή οδηγήσει στην αλλαγή της αρχικής απόφασης, ο αριθμός των αιτημάτων που είναι διαθέσιμα στην ομάδα θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η τρίτη κατηγορία της Ιταλίας ξεκινά 23-24 Αυγούστου.