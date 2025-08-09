Εθνική: Η 14αδα για τον αγώνα με τη Σερβία – Ποιους άφησε εκτός ο Σπανούλης
Οι 14 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης στο φιλικό που θα δώσει η Εθνική απέναντι στη Σερβία στην Κύπρο, και οι δύο που «κόπηκαν».
- Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
- Δεν απέπλευσε το Flying Cat 3 προς Αργοσαρωνικό λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες
- Γιατί οι φτωχότερες και όχι οι πλουσιότερες χώρες «πλήρωσαν τη νύφη» των δασμών;
- Πέθανε ο Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης της αποστολής Apollo 13
Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, με τη Σερβία το Σάββατο (9/8) και το Ισραήλ την Κυριακή (10/8), στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup.
Στην αποστολή της «επίσημης αγαπημένης» δεν βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν κανονικά στις προπονήσεις όταν η ομάδα επιστρέψει στην Ελλάδα.
Για το σημερινό φιλικό απέναντι στους Σέρβους, ο Βασίλης Σπανούλης, άφησε εκτός 14αδας τον Όμηρο Νετζήπογλου και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, οπότε στη διάθεσή του σήμερα θα έχει τους Σλούκα, Παπανικολάου, Κατσίβελη, Νικολαΐδης, Μπαζίνα, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδη και Κ. Αντετοκούνμπο.
Ποιους άφησε εκτός ο Σπανούλης
Ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος θα είναι εκτός της 14άδας που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό (20.30) φιλικό της Εθνικής Ανδρών με τη Σερβία στη Λεμεσό 🇬🇷🏀#HellasBasketball #RoadToEuroBasket#ECOMMBXCup
— HellenicBF (@HellenicBF) August 9, 2025
- LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
- Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Ρισόν Χολμς
- Βασικός ο Έσε κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου – Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)
- Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ – Χάρισε χρήματα ο Έλληνας επιθετικός
- Ο Στίβεν Ίνοκ υπέγραψε στον Άρη μέχρι το 2027
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις