Εθνική: Η 14αδα για τον αγώνα με τη Σερβία – Ποιους άφησε εκτός ο Σπανούλης

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, με τη Σερβία το Σάββατο (9/8) και το Ισραήλ την Κυριακή (10/8), στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup.

Στην αποστολή της «επίσημης αγαπημένης» δεν βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν κανονικά στις προπονήσεις όταν η ομάδα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Για το σημερινό φιλικό απέναντι στους Σέρβους, ο Βασίλης Σπανούλης, άφησε εκτός 14αδας τον Όμηρο Νετζήπογλου και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, οπότε στη διάθεσή του σήμερα θα έχει τους Σλούκα, Παπανικολάου, Κατσίβελη, Νικολαΐδης, Μπαζίνα, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδη και Κ. Αντετοκούνμπο.

Ποιους άφησε εκτός ο Σπανούλης