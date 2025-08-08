Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα
Τα Νέα της Αγοράς 08 Αυγούστου 2025 | 09:00

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025.

Στις παραδοσιακές επιλογές ο μελλοντικός απόφοιτος Νομικής θα πρέπει να έχει κατά νου ότι οι επαγγελματικές επιλογές της νομικής διευρύνονται και επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τις τεχνολογικές αλλαγές και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες διαμορφώνουν διάφορες τάσεις στον τομέα. Ορισμένες από αυτές τις τάσεις περιλαμβάνουν:

Α) Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και Προστασία Δεδομένων (Data Protection): Η αύξηση των κυβερνοεγκλημάτων και η αυξανόμενη προβληματική σχετικά με την προστασία των δεδομένων δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για νομικούς με ειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.

Β) Αυτοματοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Η χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς της νομικής, όπως η έρευνα νομικών προηγούμενων, η διαχείριση των νομικών εγγράφων και η πρόβλεψη αποτελεσμάτων υποθέσεων.

Γ) Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη: Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση υποθέσεων, όπως η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και εγγράφων στα δικαστήρια, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα της δικαιοσύνης.

Αυτές οι τάσεις δείχνουν πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, καθώς και τις ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Μεγεθύνεται η αγορά νομικών υπηρεσιών διεθνώς

Στη σημερινή εποχή η αγορά των νομικών υπηρεσιών διεθνώς γιγαντώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για νομικές υπηρεσίες σε μια σειρά πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας καθιστά τις νομικές σπουδές μία από τις κορυφαίες επιλογές εκπαίδευσης και καριέρας. Άλλωστε, αυτή η επιλογή ανοίγει τον δρόμο σε ευκαιρίες καριέρας και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με μια ευρεία γκάμα εφαρμογής του πτυχίου της Νομικής. Είτε ακολουθώντας την οδό της μάχιμης δικηγορίας ή της εταιρικής δικηγορίας είτε το μονοπάτι μιας εναλλακτικής καριέρας στη δημόσια διοίκηση, την πολιτική και το διπλωματικό σώμα, η επιλογή των νομικών σπουδών είναι το απόλυτο εφόδιο για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Σπουδές Νομικής Ελληνικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus-EUC) προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου. Μάλιστα, η ύλη των μαθήματων, τα συγγράμματα και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχα των Ελληνικών Νομικών Σχολών. Το πτυχίο Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει την εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγορών της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις επάρκειας και στους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Κύπρο.

Φοιτώντας στη Νομική Σχολή του EUC εφοδιάζεστε με δεξιότητες έρευνας και αναλυτικής και κριτικής σκέψης, που είναι εκ των ων ουκ άνευ εφόδια για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Οι φοιτητές μάλιστα έχουν μέσω της Νομικής Σχολής του EUC πρόσβαση στα ευρωπαϊκά νομικά όργανα, καθώς συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις σε αυτά, ενώ παρακολουθούν μαθήματα και στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Έχουν την ευκαιρία δε να παρακολουθήσουν και δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στα Ποινικά Δικαστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας.

Με ένα ακαδημαϊκό προσωπικό που απαρτίζεται από διδάσκοντες με εκπαιδευτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, με πλούσιο και αναγνωρισμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, αλλά και με εμπειρία μάχιμης δικηγορίας η Νομική Σχολή του EUC διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που την κάνει να ξεχωρίζει.

Το EUC δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της απασχολησιμότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες. Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε δικηγορικά γραφεία, στο εταιρικό δίκαιο, στο δικονομικό δίκαιο, στο ναυτιλιακό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, αλλά και σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στον φοιτητή μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης, ενισχύει την κριτική του σκέψη, εμπλουτίζει τη γνώση του και αναπτύσσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, διευρύνοντας τον ορίζοντα της σταδιοδρομίας του.

YouTube thumbnail

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή να επικοινωνήσετε στο email admit@euc.ac.cy  και στο 0035722713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

World
Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Τα Νέα της Αγοράς
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Εκεί που η τεχνολογία μάς συνδέει με την πολιτιστική μας κληρονομία
Τα Νέα της Αγοράς 06.08.25

Εκεί που η τεχνολογία μάς συνδέει με την πολιτιστική μας κληρονομία

Από τον βυθό των Αντικυθήρων μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η COSMOTE TELEKOM επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων ψηφιακών υποδομών

Σύνταξη
Μία καμπάνια που μας παρασύρει σε ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» και μας συστήνει την Ελλάδα ξανά από την αρχή
Τα Νέα της Αγοράς 31.07.25

Μία καμπάνια που μας παρασύρει σε ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» και μας συστήνει την Ελλάδα ξανά από την αρχή

Η νέα καμπάνια της Fraport Greece «Mr. Andrews» μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε ξανά την Ελλάδα μέσα από τον φακό της εμπειρίας, της φιλοξενίας και της ανακάλυψης.

Σύνταξη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

