Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 26χρονη, στο πόδι της οποίας καρφώθηκε ομπρέλα θαλάσσης, η οποία έφυγε από την θέση της λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα με την ομπρέλα στην Χαλκιδική

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Η 26χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σύμφωνα με την Ομάδα Διασώστες ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, πρόκειται για «Περιστατικό διάτρησης ενσφήνωσης σε κάτω άκρο από ομπρέλα θαλάσσης», το οποίο «αντιμετωπίστηκε άμεσα από Διασώστη του ΕΚΑΒ Κασσανδρείας ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας μαζί με το πλήρωμα του ασθενοφόρου το οποίο έφτασε άμεσα. Έγινε ακινητοποίηση και επίδεση του μέλους για τον έλεγχο της αιμορραγίας χωρίς την αφαίρεση του ξένου σώματος, όπως αναφέρουν τα πρωτόκολλα, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για την αφαίρεση του ξένου σώματος και την οριστική αποκατάσταση».