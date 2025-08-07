Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Όλα τα σημάδια που δείχνουν ότι είσαι serial fixer και δεν το ξέρεις

Πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους; Να τους «φτιάξεις» ή να τους κάνεις καλύτερους; Τότε είσαι serial fixer.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φροντίδα και στο να αναλαμβάνεις υπερβολικά τις ευθύνες των άλλων. Αν έχεις βρεθεί ποτέ να φεύγεις από μια συζήτηση νιώθοντας συναισθηματικά εξαντλημένος, σαν να κουβαλάς το βάρος κάποιου άλλου, τότε ίσως είσαι ένας/μια serial fixer.

Η φράση «I can fix him» («μπορώ να τον φτιάξω») είναι μια έκφραση που αναφέρεται στην τάση κάποιων ανθρώπων, να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν ή να διορθώσουν τις αρνητικές συμπεριφορές ή τα προβλήματα ενός/μίας συντρόφου.

Η φράση αυτή έχει γίνει δημοφιλής μέσω memes και αναφέρεται στην ρομαντική ιδέα ότι η αγάπη και η φροντίδα μπορούν να θεραπεύσουν τις ατέλειες ενός συντρόφου, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμα.

Σίγουρα η αγάπη μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή στον/στην σύντροφο. Ωστόσο, η ιδέα ότι μπορείς να «φτιάξεις» κάποιον που δεν θέλει να αλλάξει από μόνος του, μπορεί να είναι επιβλαβής για τη σχέση και για το άτομο που προσπαθεί να βοηθήσει.

Οι serial fixers είναι βαθιά συμπονετικοί, ευαίσθητοι, πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και μπορεί να ξεκινούν με καλές προθέσεις, ως ένδειξη αλληλεγγύης, ως έκφραση φροντίδας. Όμως, όταν το «βοηθάω» γίνεται «κουβαλάω τα πάντα για σένα», τότε το τίμημα είναι βαρύ: συναισθηματική εξάντληση, ανισόρροπες σχέσεις, ακόμα και απώλεια σύνδεσης με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Πώς θα καταλάβεις αν είσαι serial fixer

Ο όρος περιγράφει την τάση κάποιων ανθρώπων να αναλαμβάνουν, συστηματικά και υπερβολικά, την ευθύνη να “διορθώσουν” τα προβλήματα των άλλων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ανήσυχες σκέψεις μετά από συζητήσεις
  • Ενοχές ότι δεν έκανες αρκετά
  • Υπερανάλυση του τι ειπώθηκε ή δεν ειπώθηκε
  • Αίσθηση ότι η αξία σου ορίζεται από το πόσο χρήσιμος/η ήσουν στους άλλους
  • Θέλεις να είσαι υποστηρικτικός/ή, να μην αφήσεις κανέναν να νιώθει μόνος του. Όμως, αυτή η υπερεμπλοκή μπορεί να σε φθείρει. Γιατί όταν κουβαλάς το συναισθηματικό βάρος (emotional baggage) όλων, ποιος κρατά το δικό σου;

Τι μπορείς να κάνεις γι’ αυτό

  • Άκου με ενσυναίσθηση. Δεν χρειάζεται να δώσεις λύση. Μερικές φορές η απλή παρουσία σου είναι αρκετή.
  • Μην απορροφάς τα συναισθήματα των άλλων. Παρατήρησέ τα, αναγνώρισέ τα, αλλά άφησέ τα να μείνουν εκεί που ανήκουν.
  • Μην παίρνεις την ευθύνη για την αλλαγή. Δώσε χώρο στον άλλον να βρει τις δικές του λύσεις, έτσι καλλιεργείται η ανθεκτικότητα.
  • Ρώτα τον εαυτό σου: «Είναι δική μου δουλειά αυτή ή προσπαθώ να αποδείξω την αξία μου μέσω της βοήθειας;»

Σκέψου ότι ο καθένας μας κρατά μια μπερδεμένη μπάλα από νήμα, τα συναισθήματα και τα προβλήματά του. Μπορείς να βοηθήσεις να ξεμπλεχτεί ένα νήμα. Αλλά δεν χρειάζεται να την πάρεις ολόκληρη στα χέρια σου. Δεν είναι δική σου. Έχεις κι εσύ τη δική σου.

* Πηγή: Vita

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Με την πρώτη ματιά: Όσα αποκαλύπτει ένα βλέμμα
Επικοινωνία 04.08.25

Με την πρώτη ματιά: Όσα αποκαλύπτει ένα βλέμμα

Το βλέμμα λέει πολλά. Σύμφωνα με μια μελέτη, μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων των ματιών αποτελεί τον πιο πειστικό (μη λεκτικό) τρόπο για να δείξει κανείς πως θέλει να επικοινωνήσει.

Σύνταξη
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
