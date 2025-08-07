Νίκησε τον καρκίνο και κέρδισε 1 εκατ. λίρες σε λοταρία – «Θέλω να πάω τα παιδιά μου στην Ελλάδα»

Ο Πολ Χάρβεϊ από το Νόρφολκ της Αγγλίας δεν κέρδισε μόνο τον αγώνα με τον καρκίνο, αλλά και 1 εκατομμύριο λίρες στη λοταρία.

Ο 51χρονος single dad, που μεγάλωσε μόνος του δύο παιδιά, έγινε viral όταν δημοσιοποιήθηκε η στιγμή που ανακοίνωσε τη νίκη τους σε ένα από τα παιδιά του.

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει θεραπεία για καρκίνο του εντέρου, ο Χάρβεϊ δεν είχε καν συνειδητοποιήσει ότι είχε κερδίσει το ποσό, μέχρι μία εβδομάδα μετά την κλήρωση του EuroMillions. «Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά τα παιδιά μου είναι τα πάντα για μένα και πάντα έρχονται πρώτα», είπε ο ίδιος συγκινημένος.

Ο κ. Χάρβεϊ πέρασε δύο χρόνια υποβαλλόμενος σε θεραπεία για καρκίνο του εντέρου, προτού αγοράσει ένα εισιτήριο για την κλήρωση της 4ης Ιουλίου του National Lottery. Όταν τελικά διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει, το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να διασταυρώσει την πληροφορία.

Δεν το πίστευε με τίποτα

«Νόμιζα ότι ήταν απάτη», είπε. «Ξαναδιάβασα το email και έψαξα στο Google τη γραμμή επικοινωνίας του National Lottery -οι αριθμοί ταίριαζαν. Τότε και μόνο τότε, άφησα τον εαυτό μου να ενθουσιαστεί».

Στο βίντεο, συγκινημένος ρώτησε τον γιο του: «Πόσους εκατομμυριούχους ξέρεις;».

Ο γιος του απάντησε «κανέναν, δεν έχω χρήματα» και ο πατέρας του αποκρίθηκε: «Τώρα έχεις». Το παιδί δεν πίστευε όσα άκουγε.

«Σκάσε, αστειεύεσαι, λες ψέματα» του είπε και ο Χάρβεϊ απάντησε: «Ο κ. Χάρβεϊ είπε ότι ο κ. Χάρβεϊ δεν είναι ψεύτης: «Στη ζωή μου, ένα εκατομμύριο λίρες, φίλε».

Στη συνέχεια, πήρε αγκαλιά τον γιο του ενθουσιασμένος και φανερά συγκινημένος.

«Θέλω να πάω τα παιδιά διακοπές στην Ελλάδα»

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα χρήματα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρό του: να ταξιδέψει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με τα παιδιά του. Η επιλογή του προορισμού δεν είναι τυχαία.

Με μεγάλο ενθουσιασμό για το πολυπόθητο οικογενειακό ταξίδι τους, ο 51χρονος εξήγησε γιατί επέλεξε την Ελλάδα: «Μιλάω άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά. Έζησα 12 χρόνια στην Κύπρο όταν ήμουν νεότερος και θέλω πολύ να τους πάω σε εκείνα τα μέρη. Δεν έχουμε πάει ποτέ όλοι μαζί στο εξωτερικό, και θα ήθελα να τους πάω στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.