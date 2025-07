Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη ένα στρατιωτικό αεροσκάφος ενώ εκτελούσε πτήση προς μια κοινότητα ιθαγενών στην περιοχή του Αμαζονίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Βενεζουέλα.

Τρεις από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🚨 BREAKING: A Venezuelan military plane crashed in Amazonas state, killing 7 of the 10 people onboard, including members of the Yanomami Indigenous community and medical staff, according to the defense ministry. Technical failure is suspected.#Venezuela #Amazonas #planecrash pic.twitter.com/Yqi4vVpbYw

— Live Updates (@LiveupdatesUS) July 30, 2025