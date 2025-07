Μάντσεστερ Σίτι: Ξενάγηση στο «Ετιχαντ» μέσω εικονικής πραγματικότητας

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι έχουν τη δυνατότητα περιήγησης στην έδρα του συλλόγου, στο «Ετιχαντ», μέσω εικονικής πραγματικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω VR experience (Virtual Reality experience). Πρόκειται για μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, καθώς ο χρήστης «βυθίζεται» σε έναν ψηφιακό, τρισδιάστατο κόσμο μέσω ειδικών γυαλιών ή κράνους VR. Μπορεί να αισθανθεί σαν να βρίσκεται πραγματικά μέσα στην ψηφιακή σκηνή, στην περίπτωσή μας στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Beyond The Blue Moon» και η ιδέα γεννήθηκε επειδή η περιοδεία στο «Ετιχαντ» συγκαταλέγεται στην τρίτη θέση μεταξύ των αξιοθέατων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Tripadvisor! Επίσης, έχει λάβει το βραβείο «Best of the Best» τρεις φορές σε τέσσερα χρόνια, βάσει ψηφοφοριών που γίνονται.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ο πρώτος σύλλογος της Premier League που προσφέρει εμπειρία εικονικής ξενάγησης στο γήπεδό της. Θα κοστίζει 12 λίρες Αγγλίας αν ο ενδιαφερόμενος «κλείσει» από πριν. Αν θέλει άμεσα, το ποσό ανεβαίνει στις 15 λίρες Αγγλίας.

«Η έναρξη της πρώτης μας εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας σηματοδοτεί μια συναρπαστική εξέλιξη και προσφέρει στους οπαδούς και τους επισκέπτες έναν εντελώς νέο τρόπο σύνδεσης με την Μάντσεστερ Σίτι μέσω καθηλωτικής, πρωτοποριακής τεχνολογίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Manchester City Operations Ντάνι Γουίλσον, αναφερόμενος στο πρότζεκτ της εικονικής ξενάγησης στο «Ετιχαντ».

Ακόμη τόνισε: «Το Beyond The Blue Moon αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δέσμευσή μας να αγκαλιάσουμε την καινοτομία και να επαναπροσδιορίσουμε τις παραδοσιακές εμπειρίες, κάτι στο οποίο θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε καθώς προετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το νέο μας Μουσείο της Μάντσεστερ Σίτι τον επόμενο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του ψυχαγωγικού μας προορισμού στο Etihad Campus». Με άλλα λόγια άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ξενάγηση στο Μουσείο της Μάντσεστερ Σίτι.

Πρόκειται καθαρά για επιχειρηματική κίνηση που στοχεύει στην αύξηση των εσόδων της Μάντσεστερ Σίτι. «Η εμπειρία εικονικής πραγματικότητας είναι τοπική και απευθύνεται σε ένα ευρύ δημογραφικό κοινό. Θα αποτελέσει επίσης πεδίο δοκιμών για μελλοντικές διαδραστικές ιδέες μουσείων πριν από την έναρξη του Μουσείου το 2026», δήλωσε, από την πλευρά του, ο σύλλογος.