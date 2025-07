Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τους δασμούς – Πώς την είδαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

«Η σημερινή συμφωνία φέρνει βεβαιότητα σε αβέβαιους καιρούς», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφότου επιτεύχθηκε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Οι περισσότεροι ηγέτες της ΕΕ εκφράζουν ικανοποίηση για τη συμφωνία, κυρίως γιατί αποφεύχθηκε ο εμπορικός πόλεμος.

Ωστόσο, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για ανισομερή συμφωνία υπέρ των ΗΠΑ, ενώ πολλά ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενό της παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τα εξής:

▪ Δασμός 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ

▪ Η ΕΕ δεν θα επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα

▪ Η ΕΕ θα αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων

▪ Η ΕΕ θα επενδύσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ

▪ Η ΕΕ θα αγοράσει «τεράστια ποσότητα» αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού

▪ Η ΕΕ θα ανοίξει τις αγορές σε αμερικανικά προϊόντα

Μετά το τέλος της συνάντησης στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού». Υπογράμμισε επίσης ότι πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, με εμπορικές συναλλαγές ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

«Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτό είναι το δεύτερο δομικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατλαντική συνεργασία», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και πρόσθεσε ότι ο δασμολογικός συντελεστής 15% αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών της ΕΕ, ο οποίος ισχύει στους περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των ημιαγωγών και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν μηδενικοί δασμοί σε μια σειρά στρατηγικών προϊόντων: σε όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, σε ορισμένα χημικά, ορισμένα γενόσημα φάρμακα, σε ημιαγωγούς, σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, σε φυσικούς πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να προσθέσουμε περισσότερα προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον χάλυβα και το αλουμίνιο, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την κοινή εξωτερική πρόκληση της παγκόσμιας υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας και θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τον δίκαιο παγκόσμιο ανταγωνισμό και να μειώσουν τα εμπόδια μεταξύ τους. Οι δασμοί θα μειωθούν και θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα ποσοστώσεων.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να αυξηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας. «Οι αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων θα διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού μας και θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε. Και υποστήριξε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα αντικατασταθεί με σημαντικές αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων ύψους 750 δισ. δολαρίων σε διάστημα 3 ετών.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, ήταν «δύσκολες» και «δίκαιες», αλλά κυρίως «δύσκολες» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καλό» και «ικανοποιητικό». Παραδέχτηκε ότι οι τελωνειακοί δασμοί 15% είναι σίγουρα μια πρόκληση για ορισμένους, αλλά διατηρούυν την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο Χ έδωσε συγχαρητήρια στη διαπραγματευτική ομάδα, διότι όπως η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση του διατλαντικού εμπορίου.

«Συγχαίρω για το έργο τους τους Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μάρος Σέφτσοβιτς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σταθεροποίηση του διατλαντικού εμπορίου», έγραψε.

I commend @vonderleyen, @MarosSefcovic and the @EU_Commission’s work in stabilizing transatlantic trade.

Determination and unity paved the way for a negotiated deal with the US – one that prioritizes cooperation, protects the EU’s core interests, and gives businesses the…

— António Costa (@eucopresident) July 27, 2025