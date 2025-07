Ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία για τους δασμούς έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκαν στη Σκωτία, στο θέρετρο γκολφ που διαθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα καταφέραμε», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε απειλήσει με δασμό 30%, αν ΗΠΑ και ΕΕ δεν είχαν φτάσει σε συμφωνία.

«Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις συμφωνίες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στις δηλώσεις της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία θα «επανισορροπήσει» την αμερικανοευρωπαϊκή εμπορική σχέση. Είναι η πρώτη φορά που Ευρωπαίος αξιωματούχος παραδέχεται ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις των δύο μερών.

Together, the EU and the US are a market of 800 million people.

And nearly 44 percent of global GDP.

It’s the biggest trade deal ever ↓ https://t.co/rG3cHebXEk

