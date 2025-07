Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στηλίτευσε χθες Κυριακή την έλλειψη «ανθρωπιάς» και «συμπόνιας» για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται όχι μόνο ανθρωπιστική κρίση, αλλά και «ηθική κρίση», πρόκληση για «την παγκόσμια συνείδηση» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Από την αρχή, καταδίκασα επανειλημμένα τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου (2023). Αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έκρηξη των θανάτων και της καταστροφής έκτοτε.

Το μέγεθος και η εμβέλειά τους είναι πέρα απ’ οτιδήποτε έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία», τόνισε κατά τη διάρκεια παρέμβασής του μέσω βιντεοσύνδεσης στη συνέλευση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το επίπεδο της αδιαφορίας και της απραξίας που διαπιστώνουμε σε πάρα πολλούς στη διεθνή κοινότητα. Την έλλειψη συμπόνιας. Την έλλειψη αλήθειας. Την έλλειψη ανθρωπιάς», καυτηρίασε.

Israel killed her brother while he was trying to get food for them. pic.twitter.com/dLn8uKP6g3

«Τα παιδιά θέλουν να πάνε στον παράδεισο επειδή τουλάχιστον, λένε, υπάρχει κάτι να φάνε εκεί πέρα», συνέχισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται μόνο για ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για ηθική κρίση που αποτελεί πρόκληση για την παγκόσμια συνείδηση. Συνεχίζουμε να εκφραζόμαστε, σε κάθε ευκαιρία. Ομως τα λόγια δεν χορταίνουν τα παιδιά που πεινούν».

«Οι ηρωικοί εργαζόμενοί μας συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους σε αδιανόητες συνθήκες. Πολλοί απ’ αυτούς είναι τόσο μουδιασμένοι κι εξαντλημένοι που δεν αισθάνονται ούτε νεκροί ούτε ζωντανοί», είπε.

«Επικοινωνούμε μέσω βιντεοσυνδέσεων με εργαζόμενούς μας που πεθαίνουν από την πείνα μπροστά στα μάτια μας», πρόσθεσε.

Κατήγγειλε επίσης τον θάνατο «1.000 και πλέον Παλαιστινίων, που σκοτώθηκαν προσπαθώντας να βρουν κάτι να φάνε» από την 27η Μαΐου, όταν άρχισε να δρα το Ανθρωπιστικό Ιδρυμα για τη Γάζα (GHF), με το οποίο αρνείται να συνεργαστεί ο ΟΗΕ.

«Χρειαζόμαστε δράση. Αμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Αμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια», τόνισε, διαβεβαιώνοντας πως ο ΟΗΕ είναι έτοιμος, αν συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας, ν’ αυξήσει μαζικά τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του.

I often think about how humanitarians in Rwanda said

‘If only the world could see, if only they knew — they would act.’

Well, the world does see Gaza. The world knows. And there will be no excuses when the reckoning comes. The trials will last for years.pic.twitter.com/nJJTrjdMVg

— Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) July 25, 2025