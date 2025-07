Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Νόριτς (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και το μεσημέρι της Παρασκευής δίνει κόντρα στη Νόριτς (25/7, 13:00) το δεύτερο φιλικό του μετά από αυτό με τη Μπρέντα. Μία ώρα περίπου πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια και τους Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσο και Κοστίνια στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Σιπιόνι και Μουζακίτης, με τον Γιαζίτσι λίγο πιο μπροστά τους και τους Βέλντε, Μασούρα στα «φτερά», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Γιάρεμτσουκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν και οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί, Μπετανκόρ. Ωστόσο ο Μεντιλίμπαρ είναι πιθανό να μην τους χρησιμοποιήσει όλους. Με όσους μείνουν εκτός να αγωνίζονται στο αυριανό παιχνίδι με την Άλκμααρ.

Εκτός θα μείνει ο Έσε που έχει ενόχληση στον τετρακέφαλο. Παράλληλα, ο Ρεμί Καμπελά έκανε και σήμερα έντονο ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και με μπάλα. Εκτός θα μείνει και ο Ρούμπεν Βέζο, λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό, όπως και ο Αναγνωστόπουλος.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Μπότης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Βέλντε, Μασούρας, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Νόριτς! / Our line-up for today’s match against Norwich City! 🔴⚪️#Olympiacos #NOROLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/Kb6RHeDzRe

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 25, 2025