«Χρυσό» deal: Ο Καρλαύτης υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chiefs αξίας 93 εκατ. δολαρίων (vid, pic)

Ο Γιώργος Καρλαύτης συμφώνησε με τους Kansas City Chiefs για νέο συμβόλαιο και υπογράφει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην ομάδα όπου έχει κερδίσει ήδη δύο Super Bowl.

Το «χρυσό» deal μεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπει απολαβές τις τάξεως των 93 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030, εκ των οποίων τα 62 από αυτά είναι εγγυημένα. Κάτι που δείχνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της ομάδας στο πρόσωπό του, αλλά και το γεγονός ότι είναι elite παίκτης.

Την αποκάλυψη έκανε το ESPN και η συμφωνία με το Κάνσας, δείχνει ότι ο Καρλαύτης μπορεί να φτάσει στο σημείο να αμείβεται με 20.000.000 ευρώ ετησίως για την επόμενη τετραετία. Και να είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής παγκοσμίως, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Γιώργος Καρλαύτης είναι απ’ τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στο NFL. Στα τρία χρόνια που βρίσκεται στο Κάνσας μετράει 24,5 sacks, 56 quarterback hits και 115 tackles σε 49 εμφανίσεις και είναι ένας παίκτης τοπ επιπέδου.

With today’s four-year extension, defensive end George Karlaftis is now under contract to the Chiefs for six more seasons, through 2030. https://t.co/FoCIHIRN4P

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 20, 2025