O Κρις Πολ επιστρέφει στους Κλίπερς για την τελευταία του σεζόν (pic)

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έκαναν το «all in» στην φετινή free agency για να κατακτήσουν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μετά την απόκτηση των Τζον Κόλινς, Μπράντλεϊ Μπιλ και Μπρουκ Λόπεζ, η ομάδα του Τάιρον Λου υπέγραψε και τον 40χρονο, Κρις Πολ.

Ο CP3 έγραψε ιστορία με την φανέλα των Κλίπερς, σε αυτά τα 7 χρόνια που υπήρξε κάτοικος του Λος Άντζελες, Μαζί με τους Μπλέικ Γκρίφιν, Ντεάντρε Τζόρνταν, Τζέι Τζέι Ρέντικ και στον πάγκο τον Ντοκ Ρίβερς, άφησαν εποχή ως Lob City Clippers. Αν και η ομάδα αυτή δεν έφτασε ποτέ τους τελικούς του ΝΒΑ, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και αγαπητές των τελευταίων 20 χρόνων.

Ο Κρις Πολ λοιπόν αποχώρησε το 2017 από το Λος Άντζελες και μετά από θητείες σε 5 διαφορετικές ομάδες, επιστρέφει στο σπίτι του, σε έναν διαφορετικό ρόλο βέβαια. Πλέον οι Κλίπερς είναι η ομάδα του Καουάι Λέοναρντ και του Τζέιμς Χάρντεν, οπότε κατά πάσα πιθανότητα ο «Point God» θα έρχεται πίσω από τον «Μούσια» και θα δίνει 20 καλά, ποιοτικά λεπτά από τον πάγκο.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA’s Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI

