Μελίνα Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού σε ανακοίνωσή της εξέφρασε την βαθιά οδύνη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις πρόσφατες απώλειες τεσσάρων ναυτικών από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες βρίσκονται υπό τις οδηγίες της Ανσάρ Αλλάχ, γνωστών και ως Χούθι.

Ακόμα η κα Τραυλού αναφέρθηκε εναντίον των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, αναφέροντας πως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα αποτελεί «θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ναυτικών εν ώρα καθήκοντος, καθώς και για τις επιθέσεις σε πλοία που υπηρετούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η στοχοποίηση της ναυτιλίας, οικονομικά, πολιτικά και επιχειρησιακά, πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του κόσμου.

Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας, καθώς αποτελεί θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού. Οι θάλασσες οφείλουν να είναι ελεύθερες και ασφαλείς».

Το πλοίο, με 22 μέλη πληρώματος, 21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο καθώς και ένοπλη ομάδα ασφαλείας, δέχθηκε επίθεση καθώς έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης. Μετά την τελική καταμέτρηση αναφέρθηκε πως υπάρχουν τέσσερις νεκροί ναυτικοί, δέκα διασωθέντες (8 μέλη του πληρώματος και 2 ένοπλοι φρουροί) και απαχθέντες ναυτικοί.

Σώος βρέθηκε ο Έλληνας ένοπλος φρουρός του πλοίου «Eternity C» που είχε δεχθεί επίθεση από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Από ό,τι φαίνεται ο άνδρας βρισκόταν για περίπου 48 ώρες στη θάλασσα, μέχρι να τον περισυνελλέξουν οι διασώστες των εταιρειών Διάπλους και Ambrey, οι οποίοι «χτένιζαν» την περιοχή από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε το πρωί της Πέμπτης την απαγωγή επιζώντων μελών του πληρώματος του «Eternity C» από τους Χούθι μετά τη βύθιση του σκάφους.

