Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με τη Σάλκε (pic)

Το τρίτο του φιλικό δίνει απόψε (9/7, 19:00) ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία, στο οποίο αντιμετωπίζει τη γερμανική Σάλκε, με τον Ρούι Βιτόρια να ανακοινώνει την ενδεκάδα των Πράσινων.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε τον Ντραγκόφσκι κάτω από την εστία και τους Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Από εκεί και πέρα, ο Σιώπης με τον Μαξίμοβιτς και τον Μπακασέτα θα είναι η τριάδα στον άξονα, με τους Τετέ και Πελίστρι στα φτερά. Μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι.

Our starting 11 for the friendly match against FC Schalke 04. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/9IEq0YmRlo

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 9, 2025