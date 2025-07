Ντιόγκο Ζότα: Αυτός είναι ο λόγος που ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήγε στην κηδεία

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του σκόρπισε την θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κηδεία των δύο αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών, τελέσθηκε σήμερα, (5/7). Ωστόσο, ηχηρή ήταν η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος επέλεξε να μην δώσει το «παρών» για έναν ιδιαίτερο λόγο.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας δεν πήγε στην κηδεία, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, επιθυμία του ήταν να μην τραβήξει τα βλέμματα των παρευρισκόμενων και υπάρξει αναστάτωση στην τελετή.

The Mirror reports that Cristiano Ronaldo decided not to attend Diogo Jota’s funeral out of fear that it might disrupt the atmosphere. pic.twitter.com/2kL0KzIN99

