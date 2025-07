Γκρέις Μιραμπέλα – Η «μπεζ» διευθύντρια της Vogue έμαθε από τις ειδήσεις ότι απολύθηκε

Η Άννα Γουίντουρ, η πιο ισχυρή γυναίκα των γυναικείων εντύπων, έχει μυθοποιηθεί, έχει σχολιασθεί παντοιοτρόπως, έχει γίνει meme και έχει αναχθεί σε μιντιακό είδωλο από εκείνη την ημέρα του 1988 που έγινε διευθύντρια της αμερικανικής Vogue. Η Νταϊάνα Βρίλαντ, πιο πριν, εκδότρια της αμερικανικής Βίβλου του Στυλ μεταξύ 1963-1971, υπήρξε ένας ξακουστός θρύλος της βιομηχανίας ενώ ήταν η κινητήριως δύναμη του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met, και διαμόρφωσε μια προσωπικότητα που θα έμενε στην ιστορία ως μια από τις πιο εκκεντρικές και παραστατικές cult φιγούρες της μόδας.

Όμως υπήρχε και μια τρίτη γυναίκα, η Γκρέις Μιραμπέλα, η οποία ήταν κάτι σαν το μεσαίο παιδί της ιστορίας της Vogue του 20ού αιώνα. Βρισκόταν ανάμεσα στη Γουίντουρ και τη Βρίλαντ, ήταν στο τιμόνι της αμερικανικής Vogue καθ’ όλη τη δεκαετία του 1970 και σε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980, και οδήγησε το πλοίο κατά τη διάρκεια μιας επαναστατικής νέας εποχής όπου οι εργαζόμενες γυναίκες έβαζαν την καριέρα τους πάνω απ’ όλα.

Με κάποιο τρόπο όμως, η Μιραμπέλα χάθηκε στο παρασκήνιο της ιστορίας της μόδας. Παρά την καριέρα της που αναμφισβήτητα άλλαξε την πορεία της ιστορίας της μόδας, σπάνια, για να μην πούμε ποτέ, θα ακούσετε τους σημερινούς tastemaker ή τα It Girls να αναφέρονται στη Μιραμπέλα ως ηρωίδα της μόδας.

Αυτή, λοιπόν, είναι η «λιγότερο διάσημη» συντάκτρια της σύγχρονης Vogue.

Γαλήνια, ήρεμη κι ατάραχη

Η Μιράντα Πρίσλεϊ του The Devil Wears Prada μπορεί να ενσάρκωνε τη στερεοτυπική fashion editor του 20ού αιώνα (πριν από την κουλτούρα των ακυρώσεων) – μια φοβερή, παντοδύναμη βασίλισσα του στυλ που πέταγε το σακάκι της στις βοηθούς της και έφτυνε τις κοφτές εντολές της.

Η Γκρέις Μιραμπέλα δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, ήταν γαλήνια, ήρεμη και ατάραχη. Αυτή η ιδιοσυγκρασία ήταν που επέτρεψε στη Μιραμπέλα να πλοηγήσει την αμερικανική Vogue με άνεση μέσα στις θαλασσοταραχές της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Το σήμα κατατεθέν του στυλ της ήταν η διάδοση μιας χαλαρής αμερικανικής κουλτούρας της μόδας που στεκόταν άνετα κάπου ανάμεσα στο αθώο swing της δεκαετίας του ’60 και στο εταιρικό bling της δεκαετίας του ’80. Η Μιραμπέλα έφερε μια νέα ευαισθησία στον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη μόδα και υπερασπίστηκε έναν υγιή τρόπο ζωής και μαζί με αυτόν, μια πρακτική, μη-ανόητη, ευκολοφόρετη μόδα.

Επιπλέον, κατάφερε μόνη της να διευρύνει το αναγνωστικό κοινό και τον κύκλο εργασιών της Vogue.

Ξεκίνησε ως πωλήτρια παπουτσιών

Δεν είναι μυστικό ότι το εμπόριο ρούχων είναι μια ασταθής επιχείρηση και στο έλεος των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών και των πολιτιστικών προτύπων. Στις καλύτερες στιγμές, οι ίδιες οι τάσεις της μόδας είναι ένα τρενάκι του λούνα παρκ, που αλλάζει κατεύθυνση και ταχύτητα εν ριπή οφθαλμού. Με διαρκώς μεταβαλλόμενους ορίζοντες, ένας καπετάνιος που μπορεί να κατευθύνει ένα πλοίο μέσα στα κινούμενα νερά της αστάθειας αξίζει το βάρος του σε χρυσό. Η Γκρέις Μιραμπέλα ήταν ένας τέτοιος κυβερνήτης.

Η Μαρί Γκρέις Μιραμπέλα γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ με ιταλική καταγωγή. Έχοντας μεγαλώσει σε μια χρεωμένη οικογένεια, κατάφερε να αποκτήσει οικονομικές σπουδές και μπήκε στον κόσμο της μόδας ως πωλήτρια στο κατάστημα παπουτσιών ενός φίλου της, ενώ αργότερα ανέβηκε σε θέση πωλητή στα Macy’s της Νέας Υόρκης και στο Saks Fifth Avenue. Το 1952, μπήκε στο περιοδικό Vogue ως βοηθός.

Ο «εκδημοκρατισμός» της Vogue

Τη δεκαετία του 1960, η Γκρέις έγινε βοηθός αρχισυντάκτρια υπό την τότε αρχισυντάκτρια Νταϊάνα Βρίλαντ. Η Γκρέις φέρεται να ήταν αφοσιωμένη στη Βρίλαντ και την ακολουθούσε σαν υπάκουο κουτάβι, μαθαίνοντας τη δουλειά της καθώς προχωρούσε. Η ίδια είπε αναπολώντας: «Ήταν πολύ δύσκολο να δουλεύεις για εκείνη. Αλλά μπορείς να τα πας καλά με κάποιον που είναι δύσκολος αν τον θαυμάζεις».

Περίπου εκείνη την εποχή τα μεγάλα αφεντικά της Condé Nast θεώρησαν ότι η αντιμετώπιση της Βρίλαντ για τη «μόδα ως θέατρο» δεν αποτελούσε υγιή βάση για να συνεχίσει, πολύ περισσότερο για να επεκτείνει το περιοδικό σε ένα μεταβαλλόμενο μέλλον.

Η Γκρέις αντικατέστησε τη Νταϊάνα το 1971 ως αρχισυντάκτρια (εν μέσω ενός μεγάλου σούσουρου) με ένα σαφές όραμα να «εκδημοκρατίσει» το περιοδικό και να το φέρει σε ένα ευρύτερο κοινό, προσφέροντας προσιτή μόδα σε ένα νέο, ενδυναμωμένο γυναικείο αναγνωστικό κοινό της μεσαίας τάξης.

Έγραψε επίσης ιστορία παρουσιάζοντας τη Μπέβερλι Τζόνσον στο εξώφυλλο του τεύχους Αυγούστου 1974, καθιστώντας την το πρώτο μαύρο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue.

Η νέα «μοντέρνα γυναίκα»

Η θητεία της Γκρέις θεωρείται ότι επανέφερε τη Vogue στη Γη. Η προσέγγισή της είχε πολύ ευρύτερη απήχηση, προσελκύοντας τη νέα «μοντέρνα γυναίκα» που βασιζόταν στην καριέρα της, ανταλλάσσοντας τις φαντασιώσεις της ελίτ με τον πρακτικό μινιμαλισμό. Το περιεχόμενο της Vogue της Γκρέις ήταν πολύ ευρύ, περιλαμβάνοντας τις τέχνες, τον τρόπο ζωής, τα καλλυντικά, την υγεία και τη γυμναστική και όλα αυτά φυσικά με βάση τα καλά, ευκολοφόρετα, «αμερικανικά» ρούχα.

Από τα νεανικά της χρόνια, η επιβίωση μέσα στον πόλεμο και η λιτότητα είχαν πείσει την Grace ότι οι γυναίκες μπορούσαν να δείχνουν υπέροχες με στιλάτα ρούχα εργασίας και έτοιμα ρούχα. Ο πόλεμος είχε φέρει όχι μόνο την πρακτικότητα (τη νοοτροπία του «make do and mend») αλλά και την αυξανόμενη κοινωνική αλλαγή.

Η μεταπολεμική Αμερική ήταν δροσερή και χαλαρή, υπήρχε μια νεοαποκτηθείσα ελευθερία στην επιλογή του τρόπου συμπεριφοράς και ντυσίματος. Τα ρούχα γίνονταν πιο χαλαρά και unisex, τα κλασικά τζιν ή τα μπεζ παντελόνια και τα μπλουζάκια με τα πουλόβερ πάνω από τον ώμο έγιναν εν μια νυκτί βασικά είδη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το στυλ της Μεγκ Ράϊαν και της Νταϊάν Κίτον στην εποχή του Νευρικού Εραστή;

Το στυλ των εξωφύλλων της ήταν χαρακτηριστικό: κυρίως εξαίσια πορτραίτα σε κοντινό πλάνο νεαρών γυναικών με κλασσικό στυλ που κοιτούσαν προς τα έξω για να τραβήξουν την προσοχή των περιπτέρων

Η προώθηση του προσωπικού στυλ

Μια λογική Γκρέις δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τις περαστικές τάσεις και πίστευε ακράδαντα ότι τα ρούχα έπρεπε να έχουν διάρκεια ζωής και να είναι πραγματικοί εργάτες της ντουλάπας. Για τις τάσεις είπε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν θα με βρείτε να ενθουσιάζομαι με τις βάτες ή να νοιάζομαι βαθιά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν το στρίφωμα ανέβαινε ή κατέβαινε».

Αντίθετα, το ήθος της ήταν οι γυναίκες να αναπτύξουν ένα προσωπικό στυλ. Προώθησε και ανέδειξε τους θρυλικούς πλέον φωτογράφους Χέλμουτ Νιούτον και Ρίτσαρντ Άβεντον, οι οποίοι δούλεψαν στα εξώφυλλα από το 1971 έως το 1988 κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων των supermodel.

Το στυλ των εξωφύλλων της ήταν χαρακτηριστικό: κυρίως εξαίσια πορτραίτα σε κοντινό πλάνο νεαρών γυναικών με κλασσικό στυλ που κοιτούσαν προς τα έξω για να τραβήξουν την προσοχή των περιπτέρων.

Πριν και μετά τη Γκρέις, το στυλ ήταν λιγότερο άκαμπτο, με περισσότερες ολόσωμες φωτογραφίες. Νέοι σχεδιαστές μόδας όπως ο Yves Saint Laurent και ο Ralph Lauren εμφανίζονταν τακτικά. Πολύ πιο μπροστά από το ήθος της εποχής της, όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, συμμετείχε σε μια αντικαπνιστική εκστρατεία περιορίζοντας τον διαφημιστικό χώρο του καπνού στη Vogue.

Tο έμαθε από τις ειδήσεις

Υπό την ηγεσία της Γκρέις το περιοδικό άνθισε και προσέλκυσε ένα τεράστιο νέο κοινό – τα διαφημιστικά έσοδα ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα του γαλλικού διεθνούς ανταγωνιστή Elle και η κυκλοφορία αυξήθηκε από 400.000 σε 1,2 εκατομμύρια.

Η Γκρέις Μιραμπέλα αντικαταστάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Άννα Γουίντουρ το 1987. Η κίνηση αυτή οργανώθηκε αδίστακτα από τον ιδιοκτήτη της Condé Nast, τον Σάμιουελ Νιούχαουζ. Ο εταιρικός κόσμος, καθώς και η ίδια η Γκρέις, το έμαθαν από τις ειδήσεις.

Καθώς πλησίαζε η δεκαετία του ’90, το περιοδικό Elle, με το ζωντανό και νεανικό του περιεχόμενο, είχε ξεπεράσει τη Vogue σε αριθμό αναγνωστών. Χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση και φρέσκο αίμα για να αποκατασταθεί η Vogue ως ηγέτης ενός νέου και φανταχτερού κόσμου, εστιάζοντας σε ένα πιο λαμπερό και ποπ θέαμα μόδας και όχι σε lifestyle και πρακτικό περιεχόμενο.

Τα «χρόνια του μπεζ»

Η Γκρέις δεν έβλεπε με καλό μάτι την υπερβολική μόδα της δεκαετίας του 1980. «Δεν μπορούσα να αντέξω τα φρου φρου και τη λάμψη και τα disco φορέματα των 40.000 δολαρίων, είπε.

Η θητεία της Γκρέις, παρά την μεγάλη επιτυχία της στη Vogue, θα μείνει άδικα γνωστή ως «τα χρόνια του μπεζ» αναφερόμενη στο χρώμα των τοίχων του γραφείου της – είχε ξαναβάψει τους κόκκινους τοίχους του γραφείου της Vreeland σε αποχρώσεις του μπεζ, του αγαπημένου της χρώματος.

Το περιοδικό Mirabella

Με την οικονομική υποστήριξη του μεγιστάνα των μίντια, Ρούμπερτ Μέρντοχ, η Γκρέις ξεκίνησε το δικό της περιοδικό, το Mirabella, το 1989. Απευθυνόμενο σε μεσήλικες Αμερικανίδες καριερίστες, επικεντρώθηκε και πάλι σε συμβουλές για τον τρόπο ζωής και σε casual, χαλαρή και πρακτική μόδα. Σε μια περίεργη τροπή της μοίρας, το περιοδικό που αρχικά είχε εκδοθεί από την News Corporation του Μέρντοχ περιήλθε στην ιδιοκτησία της Hachette Filipacchi, των ιδιοκτητών του αψύ αντιπάλου της Vogue, του περιοδικού Elle, το 1995.

Η επιρροή της Γκρέις στο περιοδικό μειώθηκε τη δεκαετία του 1990 και τελικά αποχώρησε το 1996. Ίσως η προσέγγισή της να ήταν υπερβολικά σοβαρή, υπερβολικά «high-brow» και ίσως δεν προσέφερε την καθαρή απόδραση των ανταγωνιστικών της εκδόσεων. Το αναγνωστικό κοινό είχε επίσης μειωθεί και το περιοδικό έκλεισε το 2000 με κυκλοφορία 550.000 από 400.000 που είχε ξεκινήσει.

Μαχητικά λόγια

Σε ηλικία 66 ετών, η Γκρέις έγραψε την αυτοβιογραφία της «In and Out of Vogue», περιγράφοντας τα 38 χρόνια της στη βιομηχανία της μόδας. Όπως τονίζεται στην κριτική του βιβλίου της από τους New York Times, εκ των υστέρων, είχε να πει μερικά μαχητικά λόγια για πολλές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της μόδας, από τη διάδοχό της Άννα Γουίντουρ μέχρι τον Άντι Γουόρχολ, ο οποίος είχε μοιραστεί με τον Τύπο τη δική του θεωρία για την έξοδο της Γκρέις από τη βίβλο του στυλ, σημειώνοντας ότι «απολύθηκε από τη Vogue το 1971 επειδή η Vogue ήθελε να γίνει μεσαία τάξη».

Η Γκρέις συνέχισε να γράφει στήλη για το περιοδικό Quest Magazine με έδρα τη Νέα Υόρκη και το 2012 ξεκίνησε το διαδικτυακό περιοδικό μόδας και lifestyle, The Aesthete. Στα απομνημονεύματά της το 1995, είπε για τη μόδα: «Αυτό που πάντα με ενδιέφερε, με πάθος, είναι το στυλ. Το στυλ είναι ο τρόπος με τον οποίο μια γυναίκα φέρει τον εαυτό της και προσεγγίζει τον κόσμο. Έχει να κάνει με το πώς φοράει τα ρούχα της και είναι κάτι περισσότερο, είναι μια στάση ζωής».

Η Γκρέις Μιραμπέλα πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 92 ετών στο σπίτι της στο Μανχάταν.

*Αρχική Φωτό: YouTube