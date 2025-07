Φροντιστής αποκαλύπτει το παρασκήνιο στην Premier League: «Οπλα, σφαίρες, χορεύτριες και παράνομος τζόγος…»

Αποκαλυπτική εξομολόγηση ενός φροντιστή από τα παρασκήνια της Premier League που βάζει… φωτιά στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο άνθρωπος που φρόντιζε τις ζωές των αστέρων της Premier League ανοίγει τα χαρτιά του και περιγράφει τη μυστική, συχνά σοκαριστική, καθημερινότητά τους, με απίθανα σκάνδαλα, ποτά, γυναίκες και ακόμη και όπλα.

«Σφαίρες πολυβόλου Ούζι στον κήπο (ήταν άσφαιρες, αλλά παρόλα αυτά. Τι ή ποιον είχε σημαδέψει;), προφυλακτικά και βελούδινες χειροπέδες δίπλα στην εσωτερική πισίνα, μάρκες καζίνο που έπεφταν από το ντουλαπάκι ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, pole dancers, εξωσυζυγικές σχέσεις και πίτσες των 115 λιρών κάθε βράδυ», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ο φροντιστής αναγνωρίζει ότι «όταν συνεργάζεσαι με ποδοσφαιριστές, σχεδόν τίποτα δεν σε εκπλήσσει, αλλά πού και πού κάτι σε εκπλήσσει. Το να βρεις σφαίρες πολυβόλου στον κήπο ενός από τους καλύτερους παίκτες του συλλόγου σου πιθανότατα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία».

«Μερικές φορές, όταν εργαζόμουν ως φροντιστής παικτών σε μια μεγάλη ομάδα της Premier League, επισκεπτόμουν τα σπίτια των παικτών απλώς για να τους ελέγξω και, για να είμαι ειλικρινής, για να βεβαιωθώ ότι φρόντιζαν το μέρος. Πολλοί ξένοι αστέρες, ειδικά αν ήταν νέοι και ελεύθεροι, ζούσαν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που τους είχαμε βρει. Μπορούσαν να βαρεθούν ή να νιώσουν μοναξιά, και τα δύο αυτά μπορεί να ήταν προβληματικά με διαφορετικούς τρόπους… Για πολλά χρόνια, αυτός ήταν ο κόσμος μου. Να φροντίζω τα συμφέροντα των παικτών σε μια μεγάλη ομάδα στο Νότο», θυμάται.

Ο φροντιστής τονίζει ότι η αποστολή του είναι «να βοηθά, να φροντίζει, να παρέχει δομή και ισορροπία στη ζωή τους, ελπίζοντας να τους βοηθήσει να γίνουν πιο ευτυχισμένοι και πιο ισορροπημένοι και, ως εκ τούτου, να παίζουν καλύτερα και να υπηρετούν τον σύλλογο στον οποίο εργάστηκε.

Συνήθιζα να τους λέω, «Δεν είμαι υπηρέτης σας. Είμαι εδώ για να εξυπηρετώ τις ανάγκες σας, όχι τις επιθυμίες σας». Μερικές φορές τα όρια ήταν θολωμένα, και ναι, μερικές φορές ήταν καλύτερο να κάνουν τα στραβά μάτια», παραδέχτηκε.

Bullets, condoms and fluffy handcuffs by the swimming pool, casino chips spilling out of fast cars, pole dancers, illicit affairs – and nightly £115 pizzas: Confessions of the man who looked after top Premier League stars https://t.co/DJbKNbC3SI

— Mail+ (@DailyMailUK) June 27, 2025