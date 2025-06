Ο Βιρτς στο Λίβερπουλ τις επόμενες 48 ώρες – Ολοκληρώνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League

Ο Φλοριάν Βιρτς πρόκειται να γράψει Iστορία, αφού θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά της Premier League, για λογαριασμό της Λίβερπουλ.

Ο νεαρός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών να βρεθεί στο Μέρσεϊσαϊντ ώστε να περάσει από τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ και ακολούθως να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ρεντς», για να ολοκληρωθεί κι επίσημα το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού

🔴🇩🇪 From exclusive story on deal agreed 8 days ago to Florian Wirtz’s arrival at Liverpool with medical to follow in 48h…

…all documents are in place and then Wirtz will be unveiled as new Liverpool club record signing. 💣 pic.twitter.com/k6JCiHvvyU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025