Έρευνα: Δες το ποτήρι μισογεμάτο, κάνει καλό στην τσέπη σου

Η αισιοδοξία μπορεί να αποτελέσει τον απροσδόκητο σύμμαχο της αποταμίευσης… ή τουλάχιστον, αυτό προτείνει νέα έρευνα με περισσότερους από 143.000 συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, οι αισιόδοξοι φάνηκαν να υπερτερούν σταθερά των απαισιόδοξων ως προς τα χρήματα που αποταμίευαν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, αναφέρει ότι οι άνθρωποι που διατηρούν θετικές προσδοκίες για το μέλλον τους φάνηκαν να αποταμιεύουν σταθερά περισσότερα χρήματα από τους απαισιόδοξους συνομηλίκους τους.

Όπως αναφέρει η ομάδα των ερευνητών από το University of Colorado Boulder και το University of New Hampshire, οι αισιόδοξοι άνθρωποι φάνηκαν να αποταμιεύουν κατά μέσο όρο 16,9% περισσότερο από τους λιγότερο αισιόδοξους ανθρώπους.

«Συχνά υποθέτουμε ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι βλέπουν την ζωή μέσα από “ροζ γυαλιά”, που μπορεί να τους οδηγήσει να αποταμιεύουν λιγότερα για το μέλλον. Αλλά η έρευνά μας δείχνει ότι η αισιοδοξία μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένας σημαντικός ψυχολογικός πόρος που βοηθά τους ανθρώπους να αποταμιεύουν» αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Joe Gladstone, Ph.D. από το University of Colorado Boulder.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από πολλαπλές πηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, παρακολουθώντας την οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων για περιόδους που κυμαίνονταν από δύο έως 18 χρόνια. Οι συμμετέχοντες κυμαίνονταν από νεαρούς ενήλικες έως συνταξιούχους, παρέχοντας δεδομένα για το πλήρες εύρος του τρόπου με τον οποίο η αισιοδοξία μπορεί να επηρεάζει τις αποταμιευτικές συνήθειες σε διάφορα στάδια της ζωής.

Οι ερευνητές μέτρησαν την αισιοδοξία χρησιμοποιώντας καθιερωμένες ψυχολογικές κλίμακες που ζητούσαν από τους ανθρώπους να βαθμολογήσουν τη συμφωνία τους με δηλώσεις όπως «Είμαι πάντα αισιόδοξος για το μέλλον μου» και «Συνολικά, περιμένω να μου συμβούν περισσότερα καλά πράγματα παρά κακά». Στη συνέχεια παρακολούθησαν διάφορους δείκτες οικονομικής συμπεριφοράς, από βασικές ερωτήσεις σχετικά με το αν οι άνθρωποι είχαν αποταμιεύσεις μέχρι λεπτομερή τραπεζικά αρχεία που έδειχναν τα ακριβή υπόλοιπα των λογαριασμών.

Τα αποτελέσματα φάνηκαν να είναι συνεπή σε διάφορες χώρες, ηλικιακές ομάδες και μεθόδους μέτρησης. Είτε οι ερευνητές εξέτασαν τα ποσά των αποταμιεύσεων που δήλωσαν οι ίδιοι είτε τα πραγματικά τραπεζικά δεδομένα, το μοτίβο παρέμεινε το ίδιο: οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι φάνηκαν να αποταμιεύουν περισσότερα χρήματα.

Αισιοδοξία & χρήματα – Πώς συνδέονται;

Η σύνδεση μεταξύ αισιοδοξίας και αποταμιευτικής συμπεριφοράς είναι εύλογη, κατά τους ερευνητές, αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο που οι άνθρωποι λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Η εξοικονόμηση χρημάτων απαιτεί την πεποίθηση ότι τα μελλοντικά οφέλη θα αντισταθμίσουν τις σημερινές θυσίες, σαν μια πράξη πίστης στο αύριο. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι φυσικά πιο εύκολο να διατηρήσουν αυτή την προοπτική που προσβλέπει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Όταν οι ερευνητές έλεγξαν άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η ευσυνειδησία, η οποία συνδέεται με καλές οικονομικές συνήθειες, η αισιοδοξία φάνηκε να έχει ανεξάρτητη επίδραση στη αποταμιευτική συμπεριφορά.

* Πηγή: Vita