Χρόνια πολλά ποδόσφαιρο: Ο Μέσι έκλεισε τα 38 (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι… απέχει πια δύο χρόνια από τα 40 και το ποδοσφαιρικό του τέλος είναι όλο και πιο κοντά. Κάτι τέτοιες μέρες το αντιλαμβανόμαστε όλο και πιο έντονα. Γιατί μπορεί με την απόφασή του να παίξει στο MLS τα τελευταία χρόνια να μην τον «ζούμε» όπως όταν έπαιζε στην Ευρώπη, αλλά ξέρουμε ότι κάπου εκεί στην μακρινή Αμερική κάνει ακόμη τα μαγικά του. Όπως τις προάλλες απέναντι στην Πόρτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Όπως και με την Αργεντινή, με την οποία ετοιμάζεται να λάβει μέρος σε έναν χρόνο από τώρα στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Εκεί όπου θα παίξει ως κάτοχος του τροπαίου, χωρίς την πίεση που είχε όλες τις προηγούμενες φορές για να φτάσει ως το τέλος.

