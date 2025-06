Η Μπαρτσελόνα ευχήθηκε στον Μέσι: «Χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό» (pic)

Λιονέλ Μέσι και Μπαρτσελόνα. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «ζεύγος» ομάδας-παίκτη, η πιο κλασική φανέλα με το 10 στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και μια ιστορία γραμμένη με ανεπανάληπτες επιτυχίες.

Ο Αργεντινός σούπερσταρ μεγαλούργησε με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», κατέκτησε τα πάντα και διέλυσε όλα τα ρεκόρ. Σε 778 αγώνες, πέτυχε 672 γκολ και μοίρασε 303 ασίστ, οδηγώντας το καμάρι της Βαρκελώνης στην κορυφαία εποχή του, κατακτώντας 10 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 4 Champions League, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης και 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων. Στο ίδιο διάστημα, ο «Λίο» σάρωσε και όλα τα προσωπικά βραβεία, με προεξέχουσες τις 8 Χρυσές Μπάλες, αφού παράλληλα με τους τίτλους και τα βραβεία, διέλυσε σχεδόν όλα τα ατομικά ρεκόρ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με το «καμάρι της Καταλονίας» σε ηλικία 17 ετών, στις 17 Οκτωβρίου του 2004, όταν μπήκε σαν αλλαγή αντί του Ντέκο στο 82ο λεπτό του αγώνα Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα. Στις 16 Μαΐου του 2021, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι, σε μια ήττα 1-2 από τη Θέλτα. Έκτοτε, αποφάσισε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, έχοντας ήδη… τερματίσει το ποδόσφαιρο με τη φανέλα της «Μπαρτσα». Έπαιξε στην Παρί και πλέον στην Ίντερ Μαϊάμι, με τη φανέλα της οποίας έκλεισε πια τα 38 του χρόνια (24/6).

Βεβαίως, η μεγάλη του αγάπη, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να μην του ευχηθεί τα καλύτερα αυτή την ημέρα. Οι Καταλανοί ανέβασαν στα social media του συλλόγου με τον… νεαρό ακόμη Λιονέλ Μέσι και έγραψαν απλά: «Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό».

Happy birthday to the one and only! 🐐🎂 pic.twitter.com/TRVpRZemrP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2025