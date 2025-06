«Έκλεισε στη Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν»

Στα 35 του χρόνια, ο Γουίλ Κλάιμπερν θα αγωνιστεί και φέτος στη Euroleague, αυτή τη φορά όμως όπως όλα δείχνουν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η καταλανική ομάδα προσπαθεί να παρουσιάσει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

ÚLTIMA HORA: Will Clyburn ha cerrado su fichaje por el Barça para la próxima temporada. @oscarherreros fue el primero en avanzar la opción y @arbarkas las negociaciones.

Will Clyburn has finalized his signing with Barça for next season.

