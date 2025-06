«Τύφλα» στη Μύκονο: Ο Άντι Κάρολ έμπλεξε σε δύο «επεισόδια» – παρενέβη η Αστυνομία

Άντι Κάρολ… η πτώση. Ο επιθετικός που κάποτε ανάγκασε τη Λίβερπουλ να ξοδέψει 41 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Νιούκαστλ, σχεδόν 15 χρόνια μετά έχει πάρει την κάτω βόλτα. Η καριέρα του -παρότι τυπικά συνεχίζει να παίζει ακόμη μπάλα- κάθε χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο, έχοντας μείνει ελεύθερος από όλες σχεδόν τις ομάδες που έχουν πάρει το ρίσκο να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, με τελευταία τη γαλλική Μπορντό. Εκτός γηπέδων, δεν τα πηγαίνει και πολύ καλύτερα, με διάφορα περιστατικά κατά καιρούς να το αποδεικνύουν. Τελευταίο αυτό -ή πιο σωστά- αυτά που έλαβαν χώρα αυτό το σαββατοκύριακο στη Μύκονο, όπου παραθερίζει μαζί με τη σύντροφό του, Λου Τίσντεϊλ.

Ο 36χρονος σέντερ φορ κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού, έπειτα από δύο διαφορετικά περιστατικά που προκάλεσαν την παρέμβαση των Αρχών. Αρχικά, αστυνομικοί βρέθηκαν σε εστιατόριο του νησιού και λίγες ώρες μετά, η Αστυνομία τον επισκέφθηκε και στο ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρουν, αρχικά, μαρτυρίες από το εστιατόριο, ο Κάρολ ήταν «πολύ μεθυσμένος και έξαλλος με τη σύντροφό του», ενώ είχε και «ανάρμοστη συμπεριφορά» προς μια γυναίκα που ήταν στον ίδιο χώρο. Εργαζόμενος στο εστιατόριο περιέγραψε ότι τελικά ο Άγγλος ηρέμησε μονάχα όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, αποχωρώντας τελικά με τη σύντροφό του. Λίγες ώρες μετά όμως, υπάλληλοι του ξενοδοχείου που διέμενε το ζευγάρι, κατήγγειλαν φθορές στο δωμάτιό τους, αναγκάζοντας την Αστυνομία να παρέμβει ξανά και να μεταφέρει τον Κάρολ στο τμήμα για διευκρινίσεις.

