Φλαμένγκο – Τσέλσι 3-1: Ανατροπή και 2/2 για τους Βραζιλιάνους (vids)

Η Φλαμένγκο παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Νέτο μόλις στο 13ο λεπτό, ανέτρεψε το σκορ και επικράτησε της Τσέλσι με 3-1 στο «Lincoln Financial Field», κάνοντας ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο.

Οι Βραζιλιάνοι έκαναν το 2/2 στον όμιλό τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έφτασαν τους έξι βαθμούς και άφησαν την Τσέλσι στην δεύτερη θέση με τρεις. Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πέδρο Νέτο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουέσλι, διέσχισε το μισό γήπεδο και κέρδισε τον Ρόσι στο τετ α τετ για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Βραζιλιάνοι μπήκαν σεληνιασμένοι στο γήπεδο και ήταν αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Και το έκαναν, ισοφαρίζοντας στο 62ο λεπτό του ματς με το πλασέ του Μπρούνο Ενρίκε.

Τρία λεπτά μετά (65’) η βραζιλιάνικη ομάδα έφτασε και στην ανατροπή με τον Μπρούνο Ενρίκε να «ντύνεται» δημιουργός με το κεφάλι και τον Ντανίλο να πλασάρει από κοντά για το 2-1 της Φλαμένγκο.

Ο εκνευρισμός στην Τσέλσι ήταν έκδηλος και μάλιστα στο 68′ αυτό κορυφώθηκε με την αποβολή του Νίκολας Τζάκσον με κόκκινη κάρτα.

Οι Βραζιλιάνοι «τελείωσαν» το ματς στο 83’ με τον Γουάλας, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο γήπεδο, με τον μεσοεπιθετικό της Φλαμένγκο να συνεργάζεται με τον Πλάτα και να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Λουίς Φελίπε): Ρόσι, Γουέσλι (82’ λ.τρ. Βαρέλα), Ντανίλο, Λέο Περέιρα, Άιρτον Λούκας, Ερίκ, Ζορζίνιο, Ντε Αρασκαέτα (56’ Μπρούνο Ενρίκε), Ζέρσον (82’ Γουάλας), Αραούζο (90’+2′ Πέδρο), Πλάτα (90’+2′ Μικαέλ).

ΤΣΕΛΣΙ (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσες, Τζέιμς (64’ Λαβιά), Τσαλόμπαχ, Κόλγουιλ, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες (82’ Μαντουέκε), Γκουστό, Πάλμερ (82’ Γκουιού), Νέτο, Ντελάπ (64’ Τζάκσον).

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου

Φλαμένγκο – Τσέλσι 3-1

21/06 01:00 Εσπεράνς – Λος Άντζελες

Η βαθμολογία του Δ’ ομίλου

Φλαμένγκο 6 (4-1)

Τσέλσι 3 (3-2)

Εσπεράνς 0 (0-2)

Λος Άντζελες 0 (0-2)