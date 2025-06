Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απάντηση μέσω story στο αιχμηρό σχόλιο του Στίβεν Έι Σμιθ για το «underachiever»

Ο δημοφιλής δημοσιογράφος, Στίβεν Έι Σμιθ, πραγματοποίησε ένα αιχμηρό σχόλιο με αποδέκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από μερικές μέρες. Συγκεκριμένα, ο Σμιθ, χαρακτήρισε τον «Greek Freak» ως «underachiever», (σ.σ.εκείνος που αποδίδει κάτω των δυνατοτήτων του) αν σε περίπτωση δεν κατακτήσει δεύτερο πρωτάθλημα στο NBA.

Η απάντηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν άργησε να έρθει, αφού έκανε ριπόστ στο instagram μια ανάλυση του Μο Μούνσει που δημοσιεύτηκε στο X.

.@stephenasmith‘s one word to describe Giannis’ career if he doesn’t win another championship: «underachiever.» 😯

«You don’t look at somebody that dominant, that fantastic, with that kind of fire in his belly to compete, on a night in night out basis and all you have is one… pic.twitter.com/ZgrMx0KAPP

